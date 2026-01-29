В Беларусь идет антициклон «Даниэль» 11 29.01.2026, 18:44

23,580

Он несет лютые морозы.

В Беларусь идет морозный антциклон «Даниэль», который вытеснит циклон «Леони» с короткой оттепелью. Подробнее о погоде в Беларуси рассказали в Белгидромете, пишет БелТА.

В Белгидромет заметили, что средиземноморский циклонический вихрь доставил в республику небольшую порцию южного тепла. И в республике отмечались слабоположительные значения, что, увы, превратило дороги и улицы в каток, пока снежные осадки чередовались с ледяным дождем. Но уже в ближайшие дни в Беларусь после короткой оттепели вернутся сильные морозы. Так, циклон «Леони» вытеснит антициклон «Даниэль» с лютыми морозами.

- Будет происходить перестройка атмосферных процессов. «Даниэль» вытеснит облачные поля циклона «Леони» за пределы Беларуси и откроет путь арктическим воздушным массам, в результате чего осадки постепенно прекратятся, а морозы окрепнут, - предупредили в Белгидромете.

Погодный сервис «Яндекса» на ближайшие 10 дней предварительно прогнозирует усиление морозов до -20 и более, но затем к концу первой недели февраля вновь ожидается повышение температур до -4.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com