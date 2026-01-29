закрыть
6 мая 2026, среда, 19:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В ходе чистки от ИИ-контента YouTube удалил каналы с миллионами подписчиков

13
  • 29.01.2026, 19:06
  • 4,882
В ходе чистки от ИИ-контента YouTube удалил каналы с миллионами подписчиков

Платформа сокращает распространение низкокачественного ИИ-контента, усилив борьбу со спамом.

YouTube удалил сразу несколько крупнейших каналов с так называемым ИИ-контентом низкого качества. Как следует из отчета сервиса Kapwing, с платформы исчез самый популярный канал такого плана – CuentosFacianantes. Он насчитывал более 5,9 млн подписчиков и собрал свыше 1,2 млрд просмотров. Об этом сообщает издание The Verge.

В ноябре 2025 года Kapwing называл CuentosFacianantes самым популярным каналом с ИИ-контентом, отмечая, что он регулярно публиковал низкокачественные ролики на тему Dragon Ball. Также стал недоступен канал Imperio de Jesus, занимавший второе место в рейтинге и имевший более 5,8 млн подписчиков.

Кроме того, еще 16 каналов из списка Kapwing либо были удалены, либо лишились всего контента, среди них Hеroes de Fantasia, Adhamali-0 и Roupa25. Канал Super Cat League формально остается на платформе, однако все видео с него исчезли. Все эти каналы имели аудиторию более 2 млн подписчиков.

На данный момент неясно, были ли эти каналы удалены непосредственно YouTube и когда именно это произошло. Редакция The Verge обратилась в компанию за разъяснениями, но ответа не получила.

Вместе с тем в The Verge обратили внимание, что ситуация разворачивается на фоне заявлений гендиректора YouTube Нила Мохана о намерении сократить распространение низкокачественного ИИ-контента, усилив борьбу со спамом и кликбейтом.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин