В ходе чистки от ИИ-контента YouTube удалил каналы с миллионами подписчиков 13 29.01.2026, 19:06

Платформа сокращает распространение низкокачественного ИИ-контента, усилив борьбу со спамом.

YouTube удалил сразу несколько крупнейших каналов с так называемым ИИ-контентом низкого качества. Как следует из отчета сервиса Kapwing, с платформы исчез самый популярный канал такого плана – CuentosFacianantes. Он насчитывал более 5,9 млн подписчиков и собрал свыше 1,2 млрд просмотров. Об этом сообщает издание The Verge.

В ноябре 2025 года Kapwing называл CuentosFacianantes самым популярным каналом с ИИ-контентом, отмечая, что он регулярно публиковал низкокачественные ролики на тему Dragon Ball. Также стал недоступен канал Imperio de Jesus, занимавший второе место в рейтинге и имевший более 5,8 млн подписчиков.

Кроме того, еще 16 каналов из списка Kapwing либо были удалены, либо лишились всего контента, среди них Hеroes de Fantasia, Adhamali-0 и Roupa25. Канал Super Cat League формально остается на платформе, однако все видео с него исчезли. Все эти каналы имели аудиторию более 2 млн подписчиков.

На данный момент неясно, были ли эти каналы удалены непосредственно YouTube и когда именно это произошло. Редакция The Verge обратилась в компанию за разъяснениями, но ответа не получила.

Вместе с тем в The Verge обратили внимание, что ситуация разворачивается на фоне заявлений гендиректора YouTube Нила Мохана о намерении сократить распространение низкокачественного ИИ-контента, усилив борьбу со спамом и кликбейтом.

