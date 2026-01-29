Украина вышла из еще одного соглашения с Беларусью
- 29.01.2026, 19:08
Речь идет о таможенном сотрудничестве.
Украина прекратила действие соглашения о таможенном сотрудничестве с Беларусью. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте украинского правительства.
«Прекратить действие Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, заключенном в городе Минске 22 сентября 2000 года», — отмечается в документе.
В публикации отмечается, что МИД «в установленном порядке» должен сообщить белорусскому кабмину о прекращении действия соглашения.
Власти Украины регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые были заключены с Россией и Беларусью, а также в рамках СНГ.