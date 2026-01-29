Ники Минаж: Я, наверное, самый преданный фанат Трампа 23 29.01.2026, 19:15

Известная рэперша поддержала президента США.

Американская рэперша Ники Минаж публично подтвердила поддержку президента США Дональда Трампа, заявив, что волна критики в ее адрес только укрепляет ее позицию. Артистка выступила вместе с президентом США на мероприятии, посвященном запуску новых сберегательных счетов Министерства финансов, получивших название «Счета Трампа», пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

«Я, наверное, самый преданный фанат президента, — сказала Минаж со сцены. — И это не изменится. Негатив и то, что люди говорят, никак на меня не влияет. Наоборот, это мотивирует меня поддерживать его еще больше. Мы не позволим травле и кампаниям по очернению сработать. За ним стоит огромная сила, и Бог его защищает».

Трамп, в свою очередь, тепло отозвался о певице, отметив, что она «с самого начала была с движением MAGA». Он также в шутку прокомментировал ее образ, заявив, что «тоже подумывает наростить ногти», поскольку они ему нравятся.

Мероприятие было приурочено к продвижению новой инициативы Минфина США — «Счета Трампа», аналога индивидуального пенсионного счета. Программа предусматривает выплату $1 000 на каждого ребенка, рожденного в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года. Родители смогут ежегодно пополнять счет на сумму до $5 000. Счет оформляется на имя ребенка, а доступ к средствам он получит по достижении 18 лет.

Участие Ники Минаж в мероприятии стало очередным примером привлечения известных фигур из мира шоу-бизнеса к продвижению политических и экономических инициатив администрации Трампа.

