закрыть
6 мая 2026, среда, 19:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ники Минаж: Я, наверное, самый преданный фанат Трампа

23
  • 29.01.2026, 19:15
  • 4,434
Ники Минаж: Я, наверное, самый преданный фанат Трампа

Известная рэперша поддержала президента США.

Американская рэперша Ники Минаж публично подтвердила поддержку президента США Дональда Трампа, заявив, что волна критики в ее адрес только укрепляет ее позицию. Артистка выступила вместе с президентом США на мероприятии, посвященном запуску новых сберегательных счетов Министерства финансов, получивших название «Счета Трампа», пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

«Я, наверное, самый преданный фанат президента, — сказала Минаж со сцены. — И это не изменится. Негатив и то, что люди говорят, никак на меня не влияет. Наоборот, это мотивирует меня поддерживать его еще больше. Мы не позволим травле и кампаниям по очернению сработать. За ним стоит огромная сила, и Бог его защищает».

Трамп, в свою очередь, тепло отозвался о певице, отметив, что она «с самого начала была с движением MAGA». Он также в шутку прокомментировал ее образ, заявив, что «тоже подумывает наростить ногти», поскольку они ему нравятся.

Мероприятие было приурочено к продвижению новой инициативы Минфина США — «Счета Трампа», аналога индивидуального пенсионного счета. Программа предусматривает выплату $1 000 на каждого ребенка, рожденного в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года. Родители смогут ежегодно пополнять счет на сумму до $5 000. Счет оформляется на имя ребенка, а доступ к средствам он получит по достижении 18 лет.

Участие Ники Минаж в мероприятии стало очередным примером привлечения известных фигур из мира шоу-бизнеса к продвижению политических и экономических инициатив администрации Трампа.

Написать комментарий 23

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин