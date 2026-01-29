закрыть
6 мая 2026, среда, 21:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Италии нашли мертвым украинского банкира

12
  • 29.01.2026, 20:09
  • 12,658
В Италии нашли мертвым украинского банкира

В Украине ему принадлежало несколько банков.

В Милане (Италия) найден мертвым 54-летний украинец Александр Адарич, который разыскивался в Украине в связи с финансовыми махинациями. Об этом пишет Il Giorno.

По данным издания, это произошло 23 января. Адарич – предприниматель и банкир, выпал из окна отеля или, возможно, был задушен и выброшен с высоты. Тело ударилось о навес, а потом о пол вестибюля после падения с высоты около 15 метров.

В статье говорится, что номер в отеле был арендован на чужое имя на две ночи. Личные данные украинца были установлены по одному из трех документов, найденных в гостинице: все они имели одну и ту же фотографию, но с разными национальностями и именами (включая румынское имя Адаричи).

Как пишет Il Giorno, на момент смерти Адарич занимал «ведущую должность» в люксембургской компании по недвижимости Alfaro Real Estate, а также был связан с барселонским фондом Fondazione Casa Ucraina.

Milano Today приводит данные полиции о том, что мужчина прибыл в Милан незадолго до смерти, чтобы заключить некую сделку, и следствие сейчас сосредоточено на его деловых связях. Перед смертью Адарич был в номере не один. Сотрудники отеля видели, как незнакомый мужчина выглядывал в окно и ушел, когда тело банкира уже лежало на земле.

В Украине Адаричу принадлежало несколько банков, в том числе «Фидобанк» и «Евробанк», которые были признаны банкротами, отмечает «Интерфакс-Украина». Украинский Фонд гарантирования вкладов обвинял банкира в выводе из банков миллиардов гривен, писала «Экономическая правда». В Украине он находится в розыске.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин