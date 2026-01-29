В Италии нашли мертвым украинского банкира 12 29.01.2026, 20:09

В Украине ему принадлежало несколько банков.

В Милане (Италия) найден мертвым 54-летний украинец Александр Адарич, который разыскивался в Украине в связи с финансовыми махинациями. Об этом пишет Il Giorno.

По данным издания, это произошло 23 января. Адарич – предприниматель и банкир, выпал из окна отеля или, возможно, был задушен и выброшен с высоты. Тело ударилось о навес, а потом о пол вестибюля после падения с высоты около 15 метров.

В статье говорится, что номер в отеле был арендован на чужое имя на две ночи. Личные данные украинца были установлены по одному из трех документов, найденных в гостинице: все они имели одну и ту же фотографию, но с разными национальностями и именами (включая румынское имя Адаричи).

Как пишет Il Giorno, на момент смерти Адарич занимал «ведущую должность» в люксембургской компании по недвижимости Alfaro Real Estate, а также был связан с барселонским фондом Fondazione Casa Ucraina.

Milano Today приводит данные полиции о том, что мужчина прибыл в Милан незадолго до смерти, чтобы заключить некую сделку, и следствие сейчас сосредоточено на его деловых связях. Перед смертью Адарич был в номере не один. Сотрудники отеля видели, как незнакомый мужчина выглядывал в окно и ушел, когда тело банкира уже лежало на земле.

В Украине Адаричу принадлежало несколько банков, в том числе «Фидобанк» и «Евробанк», которые были признаны банкротами, отмечает «Интерфакс-Украина». Украинский Фонд гарантирования вкладов обвинял банкира в выводе из банков миллиардов гривен, писала «Экономическая правда». В Украине он находится в розыске.

