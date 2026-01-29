закрыть
6 мая 2026, среда, 21:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лучшая сделка по Гренландии

14
  • 29.01.2026, 20:23
  • 7,720
Лучшая сделка по Гренландии

Как превратить нервную реакцию Трампа в победу для всех.

Заявление президента США Дональда Трампа о «проекте будущей сделки по Гренландии», якобы согласованных с генсеком НАТО Марком Рютте, стало неожиданностью после его недавних угроз взять остров под контроль силой и ввести пошлины против Европы. Однако на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп смягчил тон, отказавшись от военного сценария и приостановив тарифное давление, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Детали возможной сделки пока не раскрываются, но эксперты сходятся во мнении: расширение американского присутствия в Гренландии отвечает интересам не только США, но и Дании с самой Гренландией. Остров имеет ключевое значение для безопасности Арктики и контроля над стратегическим морским коридором между Арктикой и Атлантикой, а также богат критически важными минералами, необходимыми для высоких технологий и «зелёной» энергетики.

При этом идея аннексии считается контрпродуктивной. Большинство гренландцев выступают против вхождения в состав США, а поддержка военного захвата минимальна и среди американцев. Копенгаген ясно дал понять, что суверенитет острова не подлежит обсуждению.

Аналитики отмечают, что такой формат сотрудничества позволил бы США укрепить свои стратегические позиции в Арктике без подрыва суверенитета Гренландии и Дании — вопроса, который остается принципиальным для европейских союзников. Для Вашингтона сделка дала бы доступ к критически важным минеральным ресурсам и ключевым транспортным маршрутам, а также усилила бы возможности по контролю за арктическим пространством на фоне растущей активности России и Китая. При этом Дания получила бы дополнительные гарантии безопасности и подтверждение своей роли как надежного партнера США и НАТО в регионе.

Для самой Гренландии соглашение могло бы стать толчком к долгосрочному экономическому развитию. Американские и европейские инвестиции в порты, аэропорты и социальную инфраструктуру создали бы новые рабочие места и снизили зависимость острова от одного внешнего партнера. Расширение сотрудничества в сфере туризма и устойчивой добычи ресурсов, по мнению экспертов, помогло бы Гренландии укрепить экономическую самостоятельность и повысить уровень жизни населения, не превращаясь при этом в арену геополитического противостояния.

Ключевым условием успеха сделки называют отказ Вашингтона от агрессивной риторики и переход к институциональным переговорам. Такой компромисс позволил бы США укрепить свои позиции в Арктике, Европе — повысить безопасность, а Гренландии — получить устойчивое экономическое развитие без потери суверенитета.

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин