Как превратить нервную реакцию Трампа в победу для всех.

Заявление президента США Дональда Трампа о «проекте будущей сделки по Гренландии», якобы согласованных с генсеком НАТО Марком Рютте, стало неожиданностью после его недавних угроз взять остров под контроль силой и ввести пошлины против Европы. Однако на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп смягчил тон, отказавшись от военного сценария и приостановив тарифное давление, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Детали возможной сделки пока не раскрываются, но эксперты сходятся во мнении: расширение американского присутствия в Гренландии отвечает интересам не только США, но и Дании с самой Гренландией. Остров имеет ключевое значение для безопасности Арктики и контроля над стратегическим морским коридором между Арктикой и Атлантикой, а также богат критически важными минералами, необходимыми для высоких технологий и «зелёной» энергетики.

При этом идея аннексии считается контрпродуктивной. Большинство гренландцев выступают против вхождения в состав США, а поддержка военного захвата минимальна и среди американцев. Копенгаген ясно дал понять, что суверенитет острова не подлежит обсуждению.

Аналитики отмечают, что такой формат сотрудничества позволил бы США укрепить свои стратегические позиции в Арктике без подрыва суверенитета Гренландии и Дании — вопроса, который остается принципиальным для европейских союзников. Для Вашингтона сделка дала бы доступ к критически важным минеральным ресурсам и ключевым транспортным маршрутам, а также усилила бы возможности по контролю за арктическим пространством на фоне растущей активности России и Китая. При этом Дания получила бы дополнительные гарантии безопасности и подтверждение своей роли как надежного партнера США и НАТО в регионе.

Для самой Гренландии соглашение могло бы стать толчком к долгосрочному экономическому развитию. Американские и европейские инвестиции в порты, аэропорты и социальную инфраструктуру создали бы новые рабочие места и снизили зависимость острова от одного внешнего партнера. Расширение сотрудничества в сфере туризма и устойчивой добычи ресурсов, по мнению экспертов, помогло бы Гренландии укрепить экономическую самостоятельность и повысить уровень жизни населения, не превращаясь при этом в арену геополитического противостояния.

Ключевым условием успеха сделки называют отказ Вашингтона от агрессивной риторики и переход к институциональным переговорам. Такой компромисс позволил бы США укрепить свои позиции в Арктике, Европе — повысить безопасность, а Гренландии — получить устойчивое экономическое развитие без потери суверенитета.

