6 мая 2026, среда, 21:05
Суд в Киеве заключил под стражу белоруску, которую подозревают в работе на КГБ

  • 29.01.2026, 20:54
Украинские спецслужбы утверждают, что женщина работала на КГБ с 2015 года.

Шевченковский районный суд Киева заключил под стражу белоруску, которую задержали по подозрению в шпионаже по заданию КГБ. Об этом сообщила в комментарии «Укринформу» пресс-секретарь офиса генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

«Следственный судья Шевченковского райсуда 22 января избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», — сообщила Гайовская-Ковбасюк.

Напомним, по данным СМИ, речь может идти о журналистке Инне Кардаш. Она работала на украинский телеканал 112, в том числе в Беларуси, а позже — в информагентстве «Интерфакс-Украина».

О задержании 35-летней белоруски Главное управление разведки Минобороны Украины и Служба безопасности страны сообщили 27 января.

«В рамках спецоперации, которая длилась несколько месяцев, сотрудники СБУ и собственной безопасности ГУР документировали преступную деятельность белорусской шпионки и вели с ней оперативную игру ― под видом секретных данных ей „скармливали“ дезинформацию», — заявили в ГУР.

Украинские спецслужбы утверждают, что женщина работала на КГБ с 2015 года, а в 2020-м ее отправили для агентурной деятельности на территорию Украины.

