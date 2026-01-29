Суд в Киеве заключил под стражу белоруску, которую подозревают в работе на КГБ

Суд в Киеве заключил под стражу белоруску, которую подозревают в работе на КГБ8
- 29.01.2026, 20:54
- 7,788
Украинские спецслужбы утверждают, что женщина работала на КГБ с 2015 года.
Шевченковский районный суд Киева заключил под стражу белоруску, которую задержали по подозрению в шпионаже по заданию КГБ. Об этом сообщила в комментарии «Укринформу» пресс-секретарь офиса генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.
«Следственный судья Шевченковского райсуда 22 января избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», — сообщила Гайовская-Ковбасюк.
Напомним, по данным СМИ, речь может идти о журналистке Инне Кардаш. Она работала на украинский телеканал 112, в том числе в Беларуси, а позже — в информагентстве «Интерфакс-Украина».
О задержании 35-летней белоруски Главное управление разведки Минобороны Украины и Служба безопасности страны сообщили 27 января.
«В рамках спецоперации, которая длилась несколько месяцев, сотрудники СБУ и собственной безопасности ГУР документировали преступную деятельность белорусской шпионки и вели с ней оперативную игру ― под видом секретных данных ей „скармливали“ дезинформацию», — заявили в ГУР.
Украинские спецслужбы утверждают, что женщина работала на КГБ с 2015 года, а в 2020-м ее отправили для агентурной деятельности на территорию Украины.