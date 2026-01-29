Цена на медь рекордно выросла 1 29.01.2026, 21:36

При чем тут Китай?

Цена на медь выросла на самый большой процент более чем за 16 лет после мощной волны покупок китайских инвесторов. Об этом 29 января сообщило Bloomberg.

СМИ пишет, что цена меди поднялась на 11% и впервые достигла $14,5 тыс. за тонну. С начала декабря металл подорожал примерно на 21%, что эксперты отмечают как результат активности спекулятивных фондов и мощной волны спроса, которая подняла цены на металлы до рекордных уровней.

Руководитель горнодобывающей компании и бывший трейдер Trafigura Group Марк Томпсон отметил, что такие всплески на рынке случаются очень редко и что даже небольшое нарушение поставок может подтолкнуть цену до $20 тыс. за тонну.

По словам руководителя исследований цветных металлов Xiamen C&D Inc. Яна Вейцзюня, рост цен был вызван спекулятивными фондами и, вероятно, финансирование поступало из Китая, поскольку подъем происходил в азиатские часы.

Цены на медь поднимались более чем на $1,4 тыс. за тонну, а затем резко снизились на $1 тыс. менее чем через час после открытия рынков США, когда на рынке преобладало риск-аверсивное настроение. Медь остается популярным активом среди инвесторов из-за ожидаемого спроса в сфере энергетики и развития дата-центров.

Несмотря на резкий рост, на рынок влияют признаки слабого спроса в Китае, который потребляет около половины физического металла, и увеличенное контанго на Лондонской металлургической бирже (LME), что указывает на достаточные запасы.

Спекулятивный ажиотаж также стимулировал рекордные объемы торгов на Шанхайской товарной бирже (SHFE), где январь уже стал самым активным месяцем для шести базовых металлов, а медь зафиксировала второй по величине дневной объем торгов в четверг.

Соруководитель отдела китайских акций Goldman Sachs Трина Чен предупредила, что на рынке может произойти техническая корректировка, если физические покупатели в Китае не захотят покупать по высоким ценам.

На LME цена меди выросла на 3,1%, до $13 495 за тонну, и это дневное движение стало самым большим с 2009 года. Фьючерсы SHFE достигли 114 тыс. юаней ($16,4 тыс.) за тонну после открытия вечерней сессии, после роста на 5,8%, до 109 110 юаней ($15,6 тыс.), в четверг. Остальные металлы также резко поднимались утром, а потом частично корректировались: алюминий снизился на 1,5%, цинк вырос на 2% на Лондонской бирже.

