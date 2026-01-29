Крупнейший госбанк РФ спрогнозировал полное исчерпание ФНБ через год 3 29.01.2026, 22:14

Путин потратил активы фонда национального благосостояния на войну.

Ликвидные активы фонда национального благосостояния, которыми правительство компенсирует недобор нефтегазовых доходов бюджета, могут быть полностью исчерпаны чуть больше чем через год при сохранении текущих цен на нефть, прогнозируют эксперты Центра экономического прогнозирования Газпромбанка — третьего по размеру активов госбанка РФ.

На начало года в ФНБ оставалось 4,1 трлн рублей не истраченных средств — это валюта и золото на счетах ЦБ. Скорость расходования резервов зависит длительности и снижения цен на нефть, напоминают эксперты ЦЭП: сейчас фонд тратится если стоимость барреля опускается ниже $59.

С ценами на нефть около $40 остаток денег ФНБ будет истрачен чуть больше чем за год, следует из оценок ЦЭП ГПБ. А если котировки упадут до $30-35 — то фонд может обнулиться до конца текущего года. С нефтью по $50 запасов ФНБ хватит на 2,5 года.

Также играют роль «траты ФНБ на иные цели», отмечают аналитики ГПБ: так, в текущем бюджете на 2026-28 гг предусмотрены инвестиции в инфраструктурные проекты за счет фонда на 1 трлн рублей.

«Приближение срока ожидаемого исчерпания ликвидной части ФНБ к 1 году вероятно потребует пересмотра «цены отсечения ниже $59», — пишут эксперты банка. А это повлечет за собой пересмотр расходов федерального бюджета или источников его доходов.

Перед началом войны в ФНБ, который годами копили за счет нефтяных сверхдоходов, находилось $113 млрд ликвидных активов, или 6,5% ВВП. К началу 2026 года эта сумма сократилась в 2,5 раза — до $52 млрд, а в относительном выражении — в 3,5 раза, до 1,9%ВВП.

После масштабных расходов на мегапроекты и латание бюджетных дыр запасы золота в фонде упали на 71% — с 554 то 160 тонн. А из запасов валюты остались лишь китайские юани примерно на $30 млрд — минимум с момента создания ФНБ в 2008 году.

Изначально в бюджет-2026 Минфин закладывал нулевые расходы из фонда, рассчитывая сохранить остатки «кубышки» и покрывать бюджетный дефицит за счет долга. Но обвал цен на российскую нефть, которая после санкции администрации Дональда Трампа продается с рекордными с начала войны скидками, вынудил правительство «распечатать» фонд: с 16 января по 5 февраля Минфин продаст валюты и золота на 192,1 млрд рублей, чтобы компенсировать недобор сырьевых доходов.

По данным Bloomberg, в конце января сорт Urals продавался за рубеж по $36-38 за баррель при заложенных в бюджет $59. А это сулит казне недобор 3 трлн рублей нефтегазовых доходов и дефицит выше плана, прогнозируют аналитики Альфа-банка.

