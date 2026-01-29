6 мая 2026, среда, 22:43
  29.01.2026, 22:21
«Здесь тротуары чистят необычно»

Белорусы рассказали, как пережили в США небывало сильный снежный шторм.

США на выходных засыпало снегом — под покровом в 43 сантиметра оказались даже южные регионы, где такого не видели 10 лет. Число жертв непогоды уже превысило 50 человек, без электричества остаются около 400 тысяч домов. «Сильные Новости» поговорили с белорусами в Америке и спросили, как местные встретили «большой» снег.

Нью-Йорк, Андрей, работает в метро:

— О непогоде знали за неделю, готовились, в новостях освещали. Многие американцы скупали воду, туалетную бумагу и продукты. Магазины работали в обычном режиме.

Снег падал 20 часов. Все бездомные спасались в вагонах. Отменяли занятия в школах, многие на работу тоже не вышли. Этот шторм приходит каждый год и в одно и то же время — в январе. Три года его не было, зато сейчас сугробы пролежат до весны.

Во время шторма наблюдались проблемы с передвижением. На дорогах много спецтранспорта, полиция, пожарная, скорая и такси. Все частные машины стоят и еще простоят долго, наверное.

В воскресенье была проблема добраться домой — сигналы замело, а многие светофоры показывали все время красный. Автобусы с цепями на колесах ездили нормально.

Здесь тротуары чистят необычно. За границы своего участка и на сантиметр не выйдут. Не знаю, почему, может, ленивые.

Когда работал в Гомеле в депо, у нас лучше организовывали чистку снега. За каждым цехом и отделом закреплена своя территория. И все дружно — от слесарей до начальников — выходили и очищали. Потом снег вывозили. Весело было!

В целом и в Нью-Йорке городские власти справились. Просто город очень большой, много транспорта. Сейчас мороз минус 10. Но из-за океана ощущается как -20.

Нью-Джерси, Екатерина, водитель тягача:

— Для нашей части Америки это непривычно. Циклон прошелся по центральным штатам и зацепил те регионы, где снег выпадает раз в 5−10 лет. Но тем, кто из Беларуси, не привыкать.

Мы в такую погоду в школу ходили: подумаешь, снега слегка навалило — по колено. Но для американцев это какой-то апокалипсис. Во многих регионах полки в магазинах оказались пустые. Сметали молоко, хлеб, дрова, туалетную бумагу.

Про это «трубили» и в новостях — мол, покупайте еду, консервы, сидите дома. Мы опасались только ледяного шторма. Если бы оборвались провода, остались бы и без света, и без тепла. Поэтому поехали за дровами.

Большинство кафе и ресторанов были закрыты, но магазины работали в обычном режиме. Все старались сидеть дома, чтобы не создавать аварий на дорогах. Хорошо, что все произошло на выходных, поэтому обошлись меньшими жертвами. Многие тракисты все же поехали в рейс и попали в аварии. Еще говорят, на многих заправках дизель раскупили, а он нужен для постоянного прогрева фур в такие морозы.

Конечно, больше всего не повезло Теннесси, Миссисипи, Луизиане и Техасу, куда дошел ледяной шторм. Там и без электричества люди, и погибшие есть. Многие из них бездомные.

