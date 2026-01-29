Глава МИД Польши призвал создать «европейский легион» в ЕС

Глава МИД Польши призвал создать «европейский легион» в ЕС2
- 29.01.2026, 22:23
Он будет представлять собой бригаду быстрого реагирования.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать в Европейском союзе (ЕС) «европейский легион», который будет представлять собой бригаду быстрого реагирования.
Дипломат рассказал о своей инициативе перед заседанием глав внешнеполитических ведомств стран — членов ЕС в Брюсселе.
«Мы могли бы создать, я это называю «европейским легионом», то есть для начала, и это уже имеется на бумаге в резолюциях Европейского парламента, это может быть подразделение в виде бригады, в которую могли бы вступать военнослужащие стран — членов [ЕС], а также стран — кандидатов», — сказал Сикорский.
По его словам, в случае создания «европейского легиона» для его членов будут определены правила использования оружия. В политическом плане это формирование находилось бы под управлением Совета ЕС по иностранным делам.
Как отметил министр, данная бригада могла бы оперативно реагировать на потенциальные угрозы. В качестве примера Сикорский привел угрозу терроризма в Северной Африке.
В то же время дипломат назвал нереалистичной идею создания «федеративной армии Европейского союза».