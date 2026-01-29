закрыть
6 мая 2026, среда, 22:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Польши призвал создать «европейский легион» в ЕС

2
  • 29.01.2026, 22:23
  • 2,164
Глава МИД Польши призвал создать «европейский легион» в ЕС

Он будет представлять собой бригаду быстрого реагирования.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать в Европейском союзе (ЕС) «европейский легион», который будет представлять собой бригаду быстрого реагирования.

Дипломат рассказал о своей инициативе перед заседанием глав внешнеполитических ведомств стран — членов ЕС в Брюсселе.

«Мы могли бы создать, я это называю «европейским легионом», то есть для начала, и это уже имеется на бумаге в резолюциях Европейского парламента, это может быть подразделение в виде бригады, в которую могли бы вступать военнослужащие стран — членов [ЕС], а также стран — кандидатов», — сказал Сикорский.

По его словам, в случае создания «европейского легиона» для его членов будут определены правила использования оружия. В политическом плане это формирование находилось бы под управлением Совета ЕС по иностранным делам.

Как отметил министр, данная бригада могла бы оперативно реагировать на потенциальные угрозы. В качестве примера Сикорский привел угрозу терроризма в Северной Африке.

В то же время дипломат назвал нереалистичной идею создания «федеративной армии Европейского союза».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин