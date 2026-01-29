В каком возрасте белорусы покупают первое жилье

В каком возрасте белорусы покупают первое жилье2
- 29.01.2026, 22:25
Наблюдается омоложение покупателей.
Средний возраст белоруса, впервые приобретающего собственное жилье, составляет 30–35 лет. Об этом на пресс-конференции в Доме прессы сообщила начальник управления оценки Национального кадастрового агентства Вероника Соловьева, передает OfficeLife.
При этом эксперты отмечают и главную тенденцию рынка: омоложение покупателей.
Как рассказал председатель правления потребительского кооператива «Жилищный баланс» Сергей Нестерович, за более чем 11 лет работы средний возраст клиента кооператива снизился с 40 до 30 лет и моложе.
Отдельно эксперты затронули статистику по жилищному рынку за 2025 год. И она раскрывает парадоксальную картину: при общем снижении активности – было заключено около 15,1 тысячи сделок против 19 тыс. в 2024-м – цены за жилье ушли на исторический максимум.
В столице, например, стоимость квартир выросла в среднем на 22%, а в новостройках, возведенных после 2010 года, – на 26%.
И тут уже вырисовывается другая интересная тенденция: платежеспособность покупателей не поспевает за ростом цен.
Самый же пик активности 2025-го пришелся на октябрь, когда некоторые банки объявили о более привлекательных условиях кредитования. За этот месяц было совершено 1,47 тыс. сделок.