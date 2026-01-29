6 мая 2026, среда, 22:43
В каком возрасте белорусы покупают первое жилье

2
  • 29.01.2026, 22:25
  • 3,412
Наблюдается омоложение покупателей.

Средний возраст белоруса, впервые приобретающего собственное жилье, составляет 30–35 лет. Об этом на пресс-конференции в Доме прессы сообщила начальник управления оценки Национального кадастрового агентства Вероника Соловьева, передает OfficeLife.

При этом эксперты отмечают и главную тенденцию рынка: омоложение покупателей.

Как рассказал председатель правления потребительского кооператива «Жилищный баланс» Сергей Нестерович, за более чем 11 лет работы средний возраст клиента кооператива снизился с 40 до 30 лет и моложе.

Отдельно эксперты затронули статистику по жилищному рынку за 2025 год. И она раскрывает парадоксальную картину: при общем снижении активности – было заключено около 15,1 тысячи сделок против 19 тыс. в 2024-м – цены за жилье ушли на исторический максимум.

В столице, например, стоимость квартир выросла в среднем на 22%, а в новостройках, возведенных после 2010 года, – на 26%.

И тут уже вырисовывается другая интересная тенденция: платежеспособность покупателей не поспевает за ростом цен.

Самый же пик активности 2025-го пришелся на октябрь, когда некоторые банки объявили о более привлекательных условиях кредитования. За этот месяц было совершено 1,47 тыс. сделок.

