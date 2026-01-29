Зеленский: В ОАЭ обсудили энергетическое перемирие
- 29.01.2026, 22:37
Киев ожидает выполнения договоренностей.
Украинская делегация во время переговоров с США и Россией в Абу-Даби обсуждала возможность энергетического перемирия. Киев рассчитывает, что договоренности будут выполняться.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Charter97.org со ссылкой на его сообщение в Twitter.
«Важное заявление президента (США Дональда, - ред.) Трампа о возможности на время этих зимних холодов дать безопасность Киеву и другим городам Украины от российских ударов. Энергетика - это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизнь», - заявил он.
Зеленский добавил, что делегации в Абу-Даби обсуждали вопрос об энергетическом перемирии.
«Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны», - добавил он.