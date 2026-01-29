Зеленский об энергетическом перемирии: Ситуация сейчас ночью и на днях покажет 3 29.01.2026, 23:38

Ранее Трамп заявил, что лично попросил Путина неделю не обстреливать Киев и другие украинские города.

Украинская переговорная команда почти ежечасно выходит на связь с президентом Украины Владимиром Зеленским и информирует о ходе переговоров с США по вопросу мира. Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении 29 января, опубликованном на его странице в Facebook.

«Общаемся с партнерами, с американской стороной по поводу действительно эффективных форматов и действительно нужных результатов. Украина готова к встрече. Украина готова к решениям, и рассчитываем, что партнеры смогут быть максимально эффективными – в Европе, в Америке, всюду. Именно так, как нужно для длительного мира. Все возможности достичь мира, гарантировать безопасность используем», – сказал он.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за усилия, чтобы остановить удары по украинской энергетике, и выразил надежду, что Америке удастся это обеспечить.

«Есть сегодня заявление президента Соединенных Штатов. Ситуация сейчас ночью и на днях, реальная ситуация на наших объектах энергетики, в наших городах это покажет», – сказал президент.

