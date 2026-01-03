«У Лукашенко буквально истерика» 15 3.01.2026, 14:16

4,066

Диктатор боится повторить судьбу Мадуро.

Диктатор Лукашенко боится разделить участь захваченного сегодня в плен спецназом США правителя Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом в «Телеграм» написал белорусский политолог Дмитрий Болкунец:

«У Лукашенко буквально истерика.

Эйсмонт передает его послание ВСЕМИ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. В интернете это означает просто крик, паническую эмоцию.

Он не спокойный и не дипломатичный, а явно в ярости и пытается «накричать» на ситуацию, показывая свое внутреннее напряжение».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com