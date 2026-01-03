закрыть
«У Лукашенко буквально истерика»

  • 3.01.2026, 14:16
«У Лукашенко буквально истерика»

Диктатор боится повторить судьбу Мадуро.

Диктатор Лукашенко боится разделить участь захваченного сегодня в плен спецназом США правителя Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом в «Телеграм» написал белорусский политолог Дмитрий Болкунец:

«У Лукашенко буквально истерика.

Эйсмонт передает его послание ВСЕМИ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. В интернете это означает просто крик, паническую эмоцию.

Он не спокойный и не дипломатичный, а явно в ярости и пытается «накричать» на ситуацию, показывая свое внутреннее напряжение».

