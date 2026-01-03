«У Лукашенко буквально истерика»15
3.01.2026, 14:16
Диктатор боится повторить судьбу Мадуро.
Диктатор Лукашенко боится разделить участь захваченного сегодня в плен спецназом США правителя Венесуэлы Николаса Мадуро.
Об этом в «Телеграм» написал белорусский политолог Дмитрий Болкунец:
«У Лукашенко буквально истерика.
Эйсмонт передает его послание ВСЕМИ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. В интернете это означает просто крик, паническую эмоцию.
Он не спокойный и не дипломатичный, а явно в ярости и пытается «накричать» на ситуацию, показывая свое внутреннее напряжение».