Лукашенко — всего лишь главарь картеля торговцев людьми 4 3.01.2026, 15:50

2,972

Формула Рубио позволяет применить венесуэльский опыт США в Беларуси.

Глава Госдепартамента США Марко Рубио вновь опубликовал свой твит от 27 июля, в котором заявил, что Николас Мадуро не является президентом Венесуэлы, а его режим — легитимным правительством. По словам Рубио, Мадуро возглавляет «Картель Солнц» — наркокартель, захвативший власть в стране. Его обвиняют во ввозе наркотиков в США, писал Рубио.

Как отмечает NYT, позиция Рубио, вероятно, призвана развеять опасения, в том числе со стороны республиканских законодателей, относительно законности ударов по Каракасу и захвата Мадуро.

Политолог Иван Преображенский обратил в «Телеграм» внимание на твит Марко Рубио в контексте нелигитимной «власти» Путина и Лукашенко:

«США обосновали свою агрессию против Венесуэлы. У них все в порядке с легитимностью применения силы. Как перепубликнул свой старый пост госсекретарь США Марко Рубио, руководивший этой спецоперацией, американцы официально не считали Мадуро - президентом Венесуэлы. Власть он узурпировал, выборы фальсифицировал. Легитимно претендующая на власть Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира, ее эвакуировали в ходе другой спецоперации из Венесуэлы.

Мадуро же просто является главой наркокартеля. Поскольку венесуэльские власти отказывались его выдать (он узурпировал власть в стране), то легитимным вариантом стал его захват для суда в США, что американский спецназ и проделал.

Интересная формула, позволяющая этот опыт мультиплицировать, в том числе на постсоветском пространстве. Скажем, Лукашенко — глава картеля торговцев людьми, Путин — мафиози, крадущий детей. Интересная перекличка похищения Мадуро и выдуманного налета на резиденцию Путина, вам не кажется?»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com