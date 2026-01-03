Лукашенко — всего лишь главарь картеля торговцев людьми

закрыть
3 января 2026
4
  • 3.01.2026, 15:50
  • 2,972
Формула Рубио позволяет применить венесуэльский опыт США в Беларуси.

Глава Госдепартамента США Марко Рубио вновь опубликовал свой твит от 27 июля, в котором заявил, что Николас Мадуро не является президентом Венесуэлы, а его режим — легитимным правительством. По словам Рубио, Мадуро возглавляет «Картель Солнц» — наркокартель, захвативший власть в стране. Его обвиняют во ввозе наркотиков в США, писал Рубио.

Как отмечает NYT, позиция Рубио, вероятно, призвана развеять опасения, в том числе со стороны республиканских законодателей, относительно законности ударов по Каракасу и захвата Мадуро.

Политолог Иван Преображенский обратил в «Телеграм» внимание на твит Марко Рубио в контексте нелигитимной «власти» Путина и Лукашенко:

«США обосновали свою агрессию против Венесуэлы. У них все в порядке с легитимностью применения силы. Как перепубликнул свой старый пост госсекретарь США Марко Рубио, руководивший этой спецоперацией, американцы официально не считали Мадуро - президентом Венесуэлы. Власть он узурпировал, выборы фальсифицировал. Легитимно претендующая на власть Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира, ее эвакуировали в ходе другой спецоперации из Венесуэлы.

Мадуро же просто является главой наркокартеля. Поскольку венесуэльские власти отказывались его выдать (он узурпировал власть в стране), то легитимным вариантом стал его захват для суда в США, что американский спецназ и проделал.

Интересная формула, позволяющая этот опыт мультиплицировать, в том числе на постсоветском пространстве. Скажем, Лукашенко — глава картеля торговцев людьми, Путин — мафиози, крадущий детей. Интересная перекличка похищения Мадуро и выдуманного налета на резиденцию Путина, вам не кажется?»

