Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес прилетела в Россию 13 3.01.2026, 17:43

5,498

Делси Родригес

Ситуация с властью в Венесуэле остается неопределенной.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в России.Об этом сообщают Reuters в субботу четыре источника, знакомые с ее передвижениями, после того, как Трамп заявил, что Мадуро был захвачен американскими войсками.

Ее брат, Хорхе Родригес, председатель национального собрания, находится в Каракасе, сообщили три источника, осведомленные о его местонахождении.

Делси Родригес появилась в аудиосообщении на государственном телевидении ранее в тот же день, призывая предоставить доказательства того, что Мадуро и его жена Силия живы, в то время как Хорхе Родригес не появлялся с момента начала операции США.

Согласно венесуэльской конституции, в отсутствие Мадуро власть в стране должна перейти к Делси Родригес.

