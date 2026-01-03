закрыть
3 января 2026, суббота, 18:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес прилетела в Россию

13
  • 3.01.2026, 17:43
  • 5,498
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес прилетела в Россию
Делси Родригес

Ситуация с властью в Венесуэле остается неопределенной.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в России.Об этом сообщают Reuters в субботу четыре источника, знакомые с ее передвижениями, после того, как Трамп заявил, что Мадуро был захвачен американскими войсками.

Ее брат, Хорхе Родригес, председатель национального собрания, находится в Каракасе, сообщили три источника, осведомленные о его местонахождении.

Делси Родригес появилась в аудиосообщении на государственном телевидении ранее в тот же день, призывая предоставить доказательства того, что Мадуро и его жена Силия живы, в то время как Хорхе Родригес не появлялся с момента начала операции США.

Согласно венесуэльской конституции, в отсутствие Мадуро власть в стране должна перейти к Делси Родригес.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский
Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип