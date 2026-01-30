Трамп рассказал о друге, набравшем вес после приема «Оземпика» 17 30.01.2026, 0:59

Президент США считает, что препарат не работает.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о своем друге, просившем воздержаться от шуток в его адрес, после того как он набрал вес, принимая «Оземпик».

«Мой друг, очень успешный, но с серьезным лишним весом. <...> Я его давно знаю, он очень много денег заработал. И я ему сказал, что препарат («Оземпик». — прим. ред.) не работает», – заявил Трамп во время заседания своего кабинета.

По словам главы Белого дома, этот человек принимал «Оземпик» и выражал недовольство из-за разницы в стоимости препарата между США и европейскими странами.

«Он умолял не упоминать его имени, потому что он стал очень знаменитым даже без упоминания имени», – добавил американский президент.

До этого миллиардер Илон Маск хвастался результатом похудения с использованием препарата для лечения диабета «Оземпик». Он признался, что после того, как его засмеяли за фотографию на яхте топлес, показавшую его не в лучшей форме, он сбросил 9 кг.

