Трамп рассказал о друге, набравшем вес после приема «Оземпика»17
- 30.01.2026, 0:59
Президент США считает, что препарат не работает.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о своем друге, просившем воздержаться от шуток в его адрес, после того как он набрал вес, принимая «Оземпик».
«Мой друг, очень успешный, но с серьезным лишним весом. <...> Я его давно знаю, он очень много денег заработал. И я ему сказал, что препарат («Оземпик». — прим. ред.) не работает», – заявил Трамп во время заседания своего кабинета.
По словам главы Белого дома, этот человек принимал «Оземпик» и выражал недовольство из-за разницы в стоимости препарата между США и европейскими странами.
«Он умолял не упоминать его имени, потому что он стал очень знаменитым даже без упоминания имени», – добавил американский президент.
До этого миллиардер Илон Маск хвастался результатом похудения с использованием препарата для лечения диабета «Оземпик». Он признался, что после того, как его засмеяли за фотографию на яхте топлес, показавшую его не в лучшей форме, он сбросил 9 кг.