В Евросоюзе предложили создать общую атомную бомбу для всех стран 7 30.01.2026, 2:02

Европа больше не может полагаться на США.

Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер призвал к созданию общеевропейского ядерного вооружения. Он заявил в интервью газете Tagesspiegel, что Европа больше не может полагаться на США. «Европа должна пойти на это, поскольку американские гарантии безопасности с этого момента больше не являются надежными. Германия, безусловно, несет ответственность за лидерство в Европе, но всегда только совместно с другими», — подчеркнул Фишер.

По его словам, создание ядерного оружия не должно рассматриваться как исключительно национальная задача Германии. Речь, по мнению политика, должна идти о коллективном вооружении всех стран Евросоюза. «Германия никогда больше не должна действовать в одиночку — никогда. Нам нужны наши европейские партнеры», — заявил он. Фишер также отметил, что изменение международной обстановки заставило его пересмотреть прежние пацифистские взгляды. По его словам, если бы он был молодым человеком сегодня, то пошел бы служить в Бундесвер. «Времена изменились. Нам угрожают. Мы должны защищаться. Я и представить себе не мог, что когда-нибудь скажу это. Вся моя политическая карьера, скорее, говорила об обратном», — признал бывший министр.

Летом прошлого года Великобритания и Франция договорились о координации совместного ядерного ответа в случае угрозы безопасности континента. Лондон и Париж намерены укреплять сотрудничество в сфере ядерного сдерживания и согласовывать возможные ответные меры. Кроме того, в рамках партнерства «Промышленная Антанта» страны планируют совместную разработку и производство новых видов вооружений, включая модернизированную версию ракет Storm Shadow, которые уже поставляются Украине.

Летом прошлого года США впервые за 17 лет разместили ядерное оружие в Великобритании. Самая современная версия американских ядерных бомб была доставлена на авиабазу Лейкенхит — крупнейшую базу ВВС США в Европе. Таким образом, Великобритания стала шестой страной на континенте, где размещено американское ядерное оружие.

