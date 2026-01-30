7 мая 2026, четверг, 4:14
Криптомиллионер Виталик Бутерин появился на публике в дырявом носке

  • 30.01.2026, 3:21
Фотофакт.

Программист, основатель децентрализованной блокчейн-платформы Ethereum и криптомиллионер Виталик Бутерин появился на публике в дырявом носке. Пользователи соцсетей активно перепощивают компрометирующее фото Бутерина с ироничными комментариями.

Криптомиллионера с дырявым носком сфотографировали на конференции ETH Chiangmai, которая проходит на севере Таиланда в городе Чиангмай. Мероприятие продлится с 28 января до 3 февраля 2026 года. На момент снимка Бутерин, как передает Foresight News, выступал с презентацией своей новой книги.

Только криптоактивы Бутерина оценивают в более чем $700 млн. Многие пользователи соцсетей нашли ироничным, что при таком большом капитале программист не позаботился о наличии у себя целых носков.

«Он такой же, как и я. Только у меня нет $700 млн», – написал пользователь X (Twitter) с ником Blingsbato.

«Учитывая волатильность стоимости криптовалюты Ethereum, даже Виталик Бутерин не может позволить себе новые носки», – пошутил WheelX_fi.

