7 мая 2026, четверг, 5:54
На турецком НПЗ произошел мощный взрыв

  • 30.01.2026, 5:34
  • 2,546
Обошлось без пострадавших.

Никто не пострадал в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Tüpraş в турецком Измите. Об этом сообщила газета T24.

По данным издания, на заводе в районе Кёрфез провинции Коджаэли взорвался бензиновый резервуар. После ЧП над районом поднялся столб дыма, что вызвало кратковременную панику среди местных жителей, отмечает газета.

Пожарные оперативно прибыли к месту происшествия и в короткие сроки потушили возгорание.

«Начато расследование причин взрыва», — отмечается в новостной заметке.

Последний парад Путина
Важное свидетельство
Бунт «кожугетовцев»
Ждать осталось недолго
