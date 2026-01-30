На турецком НПЗ произошел мощный взрыв
- 30.01.2026, 5:34
Обошлось без пострадавших.
Никто не пострадал в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Tüpraş в турецком Измите. Об этом сообщила газета T24.
По данным издания, на заводе в районе Кёрфез провинции Коджаэли взорвался бензиновый резервуар. После ЧП над районом поднялся столб дыма, что вызвало кратковременную панику среди местных жителей, отмечает газета.
Пожарные оперативно прибыли к месту происшествия и в короткие сроки потушили возгорание.
«Начато расследование причин взрыва», — отмечается в новостной заметке.