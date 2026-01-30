Стало известно, почему Telegram отказался от интеграции Grok 2 30.01.2026, 6:07

Сделка Дурова и Маска сорвалась.

Партнерство Telegram и xAI по интеграции чат-бота Grok в мессенджер не состоялось из-за разногласий, связанных с конфиденциальностью пользовательских данных. Об этом сообщает «Код Дурова» со ссылкой на источники.

Ключевые опасения, по данным издания, вызвала модель работы большинства ИИ-решений, опирающихся на централизованных провайдеров. Такой подход предполагает передачу пользовательских данных сторонним компаниям, которые потенциально могут использовать их в собственных интересах, что противоречит базовым принципам Telegram в части защиты приватности.

О партнерстве Telegram и xAI было объявлено в мае 2025 года. Тогда Павел Дуров заявлял о договоренности сроком на один год, в рамках которой Grok должен был быть интегрирован в Telegram. Сообщалось, что мессенджер получит $300 млн, а также 50% выручки от подписок xAI, оформленных через платформу. При этом глава xAI Илон Маск подчеркнул, что юридически обязательные документы подписаны не были, после чего Дуров отметил, что стороны достигли принципиального согласия, но еще не уладили формальности.

Запуск ИИ в мессенджере планировался на лето 2025 года, однако так и не состоялся. По информации «Кода Дурова», Telegram также рассматривал сотрудничество с Perplexity и рядом других ИИ-компаний, однако переговоры во всех случаях упирались в вопрос конфиденциальности.

Среди ключевых рисков источники называют негативную реакцию пользователей, не готовых передавать личные данные третьим сторонам, а также системные ограничения централизованных ИИ-платформ. В итоге в Telegram сделали ставку на децентрализованный подход и отказались от идеи прямой интеграции стороннего ИИ.

