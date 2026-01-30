7 мая 2026, четверг, 7:24
На Урале подожгли два центра помощи воюющим в Украине российским оккупантам

  • 30.01.2026, 7:13
Ущерб нанесен существенный.

В Нижнем Тагиле произошел поджог двух центров, предназначенных для сбора гуманитарной помощи для участников войны в Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

По данным издания, женщина разбила окна волонтерского штаба «Искра жизни» и залила внутрь легковоспламеняющуюся жидкость, что привело к пожару. Практически одновременно загорелся и второй пункт помощи «Время действовать». Женщина была задержана неподалеку от места происшествия.

Огонь охватил 20 квадратных метров площади волонтерского центра. Для ликвидации пожара были задействованы две единицы техники и шесть спасателей.

Пламя повредило подоконник и находящееся внутри имущество. В тушении принимали участие три единицы техники и девять сотрудников дежурных караулов.

Основатель «волонтерского» штаба Андрей Банников сообщил о существенном ущербе, нанесенном в результате пожара. По его словам, значительная часть посылок, подготовленных для отправки участникам «СВО», была уничтожена или повреждена, что ставит под вопрос запланированную отправку гуманитарной помощи в ближайшее время.

