США разрешили своим компаниям добывать и экспортировать венесуэльскую нефть 1 30.01.2026, 8:51

1,856

Новые правила учитывают санкции против Ирана, Кубы, КНДР и РФ.

Администрация США предоставила широкие разрешения на операции с нефтью Венесуэлы, открывая путь для инвестиций и роста добычи после устранения диктатора Николаса Мадуро.

Об этом сообщает Reuters.

Администрация США приняла решение о смягчении санкций против венесуэльской нефтяной промышленности, что позволяет американским компаниям работать с государственной PDVSA и правительством Венесуэлы на условиях широкой лицензии. Это облегчит выход на венесуэльский рынок после политических изменений в стране.

Новые правила разрешают операции, связанные с добычей, экспортом, переработкой, хранением и транспортировкой венесуэльской нефти. В то же время запрещается расчет золотом или криптовалютой, сделки с российскими, иранскими, кубинскими и северокорейскими компаниями, а также операции с судами и фирмами, контролируемыми этими государствами.

Крупные нефтекомпании, среди которых Chevron, Repsol, ENI и Reliance Industries, уже обращались за разрешениями для расширения добычи и экспорта. Американские компании по предоставлению нефтяных услуг также получат большую свободу для работы на венесуэльском рынке.

Венесуэльские законодатели со своей стороны приняли реформу основного нефтяного закона, позволяющую большей автономии частным производителям в совместных предприятиях и по новым контрактам.

Ожидается, что эти шаги стимулируют приток инвестиций в венесуэльскую нефтяную отрасль и увеличат экспорт сырья, включая поставки для американских нефтеперерабатывающих заводов.

Отметим, что нефть была одной из главных причин, почему глава Белого дома Дональд Трамп устранил Мадуро. Президент США еще в начале давления на Венесуэлу требовал от диктатора вернуть «украденные американские активы».

Речь идет, в частности, о месторождениях нефти в Венесуэле, где американские компании добывали нефть, однако при предшественнике Мадуро, Уго Чавесе, этот бизнес национализировали.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com