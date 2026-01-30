«Для Лукашенко назревает непростая коллизия» 12 30.01.2026, 11:38

15,496

Диктатора могут «растянуть на шпагате».

Пока КНР хоть и удерживает прочно позицию второго торгового партнера Беларуси после России, однако в девятимиллиардном товарообороте ($8,94 млрд за январь–ноябрь 2025 года с ростом на 18% к аналогичному периоду 2024 года) объем экспорта составляет всего около $1,7 млрд, что на 8,4% ниже уровня 2024 года в денежном выражении.

Лукашенко с разной периодичностью возвращается к теме Китая, напоминая, что для Беларуси Китай — и надежнейший союзник по всем вопросам, и стратегический партнер.

В этот раз он заявил, что «Китай — это всерьез и надолго» и что с ним мы будем сотрудничать всегда.

Политический аналитик информационного агентства «Позірк» Александр Класковский скептически относится к подобным планам правителя. Свою точку зрения он объяснил «Филину».

— У Лукашенко давно была заветная мечта, и он ее несколько раз проговаривал и даже признавался, что поведал о ней товарищу Си. Китай предстает для него в образе «большого локомотива».

И вот, мол, если прицепить к этому мощному локомотиву беларуский вагончик, то Китай этого даже не заметит. Другими словами, это была надежда на халяву прицепиться и таким образом рвануть вперед, — говорит Александр Класковский. — Особенно это желание усиливалось в периоды различных «терок» с Москвой.

Когда начинались все эти «газовые, нефтяные, продовольственные войны», взоры белорусских властей всегда устремлялись на Китай в надежде создать альтернативу и противовес России, а заодно и страховку от «дружественного поглощения», которому Лукашенко сопротивлялся.

То есть он хотел, чтобы Китай стал не только рынком для экспорта, но и геополитическим противовесом. Однако, можно констатировать, что эти цели не достигнуты.

— А как же курс «на выстраивание с Китаем стратегических отношений самого высокого уровня», куда делась белорусско-китайская дружба с посещением парадов?

— В плане деклараций тут все замечательно. И Лукашенко действительно позвали в прошлом году постоять у них на трибуне во время парада.

Но, как говорится, дружба дружбой, а когда китайцы увидели, что Минск попал в тяжелую ситуацию из-за санкций, то цены на калий можно и сбить.

Понятно, что Китай не будет предъявлять никаких претензий по части нарушения прав человека.

Однако в плане деловых отношений на этом последнем совещании я не нашел упоминания о торговом сальдо. Снопков (первый заместитель премьер-министра — прим.) доложил, что Беларусь за 10 лет втрое увеличила товарооборот с Китаем и вдвое экспорт. Все вроде бы увеличила, все хорошо — но сальдо отрицательное. Поэтому чиновники о нем хитро умолчали.

Китай действительно, с одной стороны, может вкладывать деньги, там, в строительство бассейнов и стадионов. Он их строит не только в Минске, но и в Африке, и для китайцев это копейки.

А вот что для них стратегически важно — так это расчет на то, чтобы запустить свои щупальца на территорию и продвигать свои интересы. Допустим, в той же Африке их интересуют полезные ископаемые.

Чем их может заинтересовать Беларусь? Когда Москва стала отказывать в кредитах, они действительно стали предлагать свои, но это были «связанные кредиты». То есть берите деньги, но обязательно покупайте наше оборудование и используйте нашу рабочую силу.

Получается примерно так, как на Светлогорском ЦКК, где и часть китайского оборудования оказалась некачественной, а потом вообще фиксировались вредные выбросы, и местные жители даже протестовали.

Что касается технологического партнерства, то в этом плане Китай давно опередил Беларусь. У нас пока научились только на их изделия наклеивать свои наклейки.

На экспорт им мы отправляем продовольствие или сырьевой экспорт. Тот же калий, про цены на который я уже сказал. Их диктует Китай.

У Лукашенко была иллюзия: раз Китай коммунистический, то там управляют экономикой примерно, как он, то есть как большим колхозом. Но там экономика рыночная. У них несовместимость с нашими чиновниками с совковыми мозгами.

Отсюда этот дисбаланс в торговле, который решить при нынешнем уровне белорусской экономики вряд ли удастся.

— Если говорить об интересах Китая, то он всегда рассматривал Беларусь как логистический хаб для выхода на рынок ЕС.

— Здесь Лукашенко, можно сказать, упустил просто «подарок судьбы». После того, как пути через Украину из-за войны отпали, был момент, когда Беларусь могла взять на себя весь оборот.

Но Лукашенко умудрился разругаться со всеми соседями. В прошлом году, судя по всему, китайские товарищи сделали ему замечание за конфликт с Польшей, когда поляки перекрывали весь транзит, включая железнодорожный.

Они и Варшаве попеняли, из-за чего, думаю, та открыла после аж два перехода, но и для недовольства отношениями с Беларусью были причины.

Послушайте, даже Россию Китай сегодня уже рассматривает как своего вассала. А Лукашенко — это, получается, вассал вассала. И они, правда, рассчитывали на Беларусь как на логистический хаб.

А вообще у Китая претензии на мировое господство. Поэтому он работает и в Африке, и в Латинской Америке, в той же Венесуэле они закупали нефть.

Это такая экспансия с прицелом на то, что в XXI веке Китай станет главной мировой державой. И если говорить о геополитическом противовесе, то, если Путин надумает инкорпорировать Беларусь, Си точно не станет вписываться и отправлять свой десант, чтобы отстоять Дрозды.

— Лукашенко, похоже, считает, что ничего не угрожает нашей независимости. На том же совещании он внезапно заявил: «Я уверен, что мы будем независимыми и суверенными всегда».

— Китайцам все равно беларуская независимость. Для них, наверное, если представить, что здесь воцарится Россия, будет даже проще, чем отдельно выходить на Беларусь.

То есть рассчитывать на Китай как на геополитический противовес России я бы не стал.

Но тут есть еще один пикантный момент. Лукашенко сейчас очень гордится вниманием Трампа — от запонок до членства в этой пока непонятной организации.

Но можно вспомнить, как Джон Болтон, будучи советником Трампа по национальной безопасности в первую каденцию, приезжал в Минск и, увидев большой рекламный билборд китайского бренда, еще тогда предупреждал Лукашенко, что с Китаем сотрудничать опасно, что Америке это не нравится. Он позже описывал это в своих воспоминаниях.

Это и теперь Трампу не нравится. И теперь у него идет геополитическая борьба с Китаем. Сверхзадача Вашингтона — ограничить китайское влияние в мире. И Лукашенко здесь может оказаться снова на шпагате.

Ему могут намекнуть, чтобы он поменьше впускал к себе Китай. А, может, Трамп вообще, как той же Венесуэле, возьмет и скажет всем членам своего Совета прекратить сотрудничество с Китаем.

Попахивает потенциальным конфликтом. В этом плане перед Лукашенко может возникнуть непростая коллизия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com