Белорусам начали приходить «повестки» за неуборку снега вокруг авто 34 30.01.2026, 11:23

иллюстративное фото

Стали известны подробности о первом случае.

Ответственностью за нарушение правил благоустройства пригорозили жительнице Витебской области, которая не почистила снег вокруг своего автомобиля. Об этом она рассказала в соцсети Threads, пишет «Зеркало».

«Кому еще приходила повестка для участия в административном процессе за неуборку снега вокруг машины?» — поинтересовалась авторка поста и прикрепила скриншот уведомления, которое ей пришло на телефон.

Текстовым сообщением ее пригласили к начальнику ЖКХ в администрацию Железнодорожного района Витебска для составления протокола по ч. 2 ст. 22.10 (Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов).

Максимальный штраф по этой статье — до 25 базовых величин (1125 рублей). В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, человек, который оступился впервые, может отделаться лишь предупреждением «о недопустимости противоправного поведения с его стороны» и возможных правовых последствиях.

В комментариях белоруска уточнила, что автомобиль она оставила «на парковке около дома, уборке снега она не мешала».

Напомним, с 16 мая 2025 года вступило в силу новое постановление Совета министров, которое изменяет требования Правил благоустройства и содержания населенных пунктов. Документ обязал граждан и юрлица очищать снег вокруг своих припаркованных автомобилей на придомовых территориях. К нарушителям применяется статья 22.10 КоАП (Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов).

