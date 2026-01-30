NASA готовится к историческому запуску лунной миссии «Артемида-2» 3 30.01.2026, 11:22

3,136

Цель программы — создать базу на Луне.

Спустя 54 года после последней миссии «Аполлон» люди снова отправятся за пределы низкой околоземной орбиты. Уже на следующей неделе с космического центра Кеннеди во Флориде состоится запуск миссии «Артемида-2» — первого пилотируемого полета программы «Артемида», пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org)

На борту — канадский астронавт Джереми Хансен, который станет первым неамериканцем в истории, отправившимся к Луне, а Канада — второй страной мира, пославшей человека в дальний космос. Вместе с ним полетят трое американских астронавтов.

Программа «Артемида», запущенная NASA в 2017 году, ставит цель вернуть людей на Луну и создать лунную базу в подготовке к будущим полетам на Марс. Для «Артемида-2» будет использована сверхмощная ракета SLS и космический корабль Orion.

В ходе миссии экипаж проверит системы жизнеобеспечения Orion, включая воду, пожарное оборудование и туалет, а затем совершит маневр, отправляющий корабль к Луне. Полет по «траектории свободного возврата» позволит облететь обратную сторону спутника на расстоянии 6–10 тысяч километров от поверхности — дальше, чем когда-либо летал человек.

Миссия «Артемида-2» обещает стать новым историческим шагом в освоении космоса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com