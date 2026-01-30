закрыть
7 мая 2026, четверг, 13:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко испугался, что его заменит искусственный интеллект

21
  • 30.01.2026, 17:05
  • 16,288
Лукашенко испугался, что его заменит искусственный интеллект

Диктатор бросился искать утешения в объяснениях директора завода «Планар».

Лукашенко поинтересовался у главы завода «Планар» Сергея Авакова «как специалиста в этой области», что он думает по поводу развития искусственного интеллекта.

Глава «высокотехнологичного отечественного предприятия» обратил внимание, что «определение понятия «искусственный интеллект» постоянно меняется, пересматривается, так как технологии в этой сфере быстро развиваются». Аваков подчеркнул, что сейчас ИИ — это «широкое понятие, некая система принятия решений».

— Я полагаю, что те, кто придумал это определение, они имели в виду, что искусственный интеллект заменит человека, — заметил Лукашенко.

— Нет, не заменит, — уверен Сергей Аваков. Объясняя свою позицию, он сослался на слова «одного из основоположников технической кибернетики Уильяма Эшби, который в 50-е годы ХХ века написал книгу, в которой рассуждает о том, может ли машина быть умнее своего создателя». — Этот вопрос до сих пор остался риторическим.

Написать комментарий 21

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин