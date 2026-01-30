Лукашенко испугался, что его заменит искусственный интеллект 21 30.01.2026, 17:05

Диктатор бросился искать утешения в объяснениях директора завода «Планар».

Лукашенко поинтересовался у главы завода «Планар» Сергея Авакова «как специалиста в этой области», что он думает по поводу развития искусственного интеллекта.

Глава «высокотехнологичного отечественного предприятия» обратил внимание, что «определение понятия «искусственный интеллект» постоянно меняется, пересматривается, так как технологии в этой сфере быстро развиваются». Аваков подчеркнул, что сейчас ИИ — это «широкое понятие, некая система принятия решений».

— Я полагаю, что те, кто придумал это определение, они имели в виду, что искусственный интеллект заменит человека, — заметил Лукашенко.

— Нет, не заменит, — уверен Сергей Аваков. Объясняя свою позицию, он сослался на слова «одного из основоположников технической кибернетики Уильяма Эшби, который в 50-е годы ХХ века написал книгу, в которой рассуждает о том, может ли машина быть умнее своего создателя». — Этот вопрос до сих пор остался риторическим.

