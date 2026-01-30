7 мая 2026, четверг, 14:05
Российская эскадра и «теневой флот» Путина бегут из Средиземного моря

  • 30.01.2026, 13:38
Британия приняла эффективные меры.

Королевский флот Великобритании перехватил российскую военный корвет и танкер «Генерал Скобелев», сопровождавшие друг друга при проходе через Ла-Манш. Инцидент стал очередным эпизодом в серии операций, в рамках которых Лондон отслеживает передвижения российских военных кораблей и судов так называемого «теневого флота», пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

По данным британского Минобороны, патрульные корабли HMS Mersey и HMS Severn, при поддержке вертолета AW-159 Wildcat, вышли на перехват российских судов, возвращавшихся с длительной миссии в Средиземном море. Wildcat, оснащенный современными датчиками и противокорабельным вооружением, обеспечивал разведку и контроль обстановки, создавая британской группе постоянную картину действий российских кораблей.

Командир HMS Mersey лейтенант-коммандер Дэн Уордл заявил, что операция стала очередным подтверждением готовности Королевского флота защищать интересы страны на море. Он также подчеркнул значимость взаимодействия с HMS Severn и партнерами по НАТО.

Российские суда находились под наблюдением НАТО на протяжении всего перехода.

Министр по делам вооруженных сил Великобритании Ал Карнс отметил, что союзники продолжают отслеживать активность российского флота: «Каждый раз, когда российский корабль приближается к нашим водам, флот готов отслеживать, сдерживать и защищать. Мы ясно даем понять Путину, что мы знаем, чем занимается его флот».

На фоне войны в Украине Кремль продолжает использовать сеть «теневых» танкеров, перевозящих санкционные грузы, в том числе для обхода ограничений против Венесуэлы. Многие такие суда формально не ходят под российским флагом, что усложняет вмешательство. Однако в данном случае танкер был под российским флагом и сопровождался военным кораблем, что исключало любые попытки его задержать.

Несмотря на частые перехваты и конфискации, Москва продолжает полагаться на свой «теневой флот» для транспортировки санкционных грузов по всему миру.

Последний парад Путина — Игорь Эйдман
Важное свидетельство — Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев» — Александр Невзоров
Ждать осталось недолго — Михаил Крутихин