7 мая 2026, четверг, 14:05
Якубович пополнил ряды «рупоров Кремля»

  30.01.2026, 13:50
ЛЕОНИД ЯКУБОВИЧ

Ведущий «Поле чудес» попал под прицел ГУР.

Данные пятерых известных российских пропагандистов обнародовали специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины и Центра противодействия дезинформации. Среди раскрытых «рупоров Кремля» - известный ведущий телешоу «Поле чудес» Леонид Якубович.

Как сообщает ГУР, все они - публичные граждане РФ - певцы, поэты и шоумены, которых объединяет целенаправленная работа по поддержке путинского режима и российских войск в Украине, легализации оккупации украинских территорий и оправданию агрессии.

«Среди них - Якубович Леонид Аркадьевич - советский и российский телеведущий, народный артист России, член партии «Единая Россия», который использует телешоу как платформу для демонстрации поддержки российских военных», - заявили в украинской разведке.

Также речь идет об Илье Резнике – советском и российском поэте, народном артисте РФ, авторе текста так называемого нового гимна Крыма, утвержденного оккупационными властями. Еще один пропагандист – Андрей Рожков – российский сценарист и телеведущий, директор творческого объединения «Уральские пельмени», член движения «putin Team» и доверенное лицо кремлевского диктатора Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. По данным ГУР, Рожков активно участвует в мероприятиях в поддержку российских оккупационных войск.

В настоящее время раздел «Рупоры Кремля» портала «War&Sanctions», отмечают в ГУР, содержит информацию о 166 лицах российской пропаганды, которые оправдывают агрессию и военные преступления РФ, поддерживают насилие, продвигают российские нарративы, проводят целенаправленные информационные операции и пытаются влиять на общественное мнение в разных регионах мира.

Как подчеркивают в разведке, значительная часть этих лиц до сих пор имеет возможность вести свою деятельность и отдыхать в странах санкционной коалиции.

«ГУР МО Украины совместно с Центром противодействия дезинформации призывают страны свободного мира к решительным действиям против «войск пропаганды» агрессора – введению персональных санкций, блокированию публичной и финансовой деятельности, запрету въезда и полному прекращению любого сотрудничества с теми, кто словом обслуживает войну РФ», – говорится в сообщении.

