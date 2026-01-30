Изучать физику с машинками Lego оказалось удивительно увлекательно 30.01.2026, 14:09

Создатели контента признают, что их цель прежде всего — развлечь.

YouTube-канал Brick Technology представил новое видео, в котором самодельные машинки Lego проходят серию все увеличивающихся «мертвых петель». Каждый следующий трюк требует больше мощности, других размеров колес и правильного распределения веса — иначе модель просто не удержится на трассе, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Авторы канала не только демонстрируют зрелищные испытания, но и наглядно объясняют основы физики и инженерии. В ролике показано, как работают центростремительная сила, тяга, крутящий момент, а также почему расположение массы критически важно для успешного прохождения петли.

Brick Technology регулярно публикует видео, где Lego-техника преодолевает самые разные препятствия: разрывы в трассе, скользкие подъемы, песок и другие сложные поверхности. Эти эксперименты одновременно развлекают и помогают зрителям — особенно юным — лучше понимать, как работают настоящие машины.

Создатели признают, что их цель прежде всего — развлечь, но эффект получается образовательным. По мнению автора оригинальной статьи, именно благодаря таким проектам у детей и взрослых появляется интерес к инженерии, физике и настоящим трюкам.

