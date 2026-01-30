7 мая 2026, четверг, 15:06
СМИ: Часть китайской ракеты может упасть в Латвии

  30.01.2026, 14:07
Литовцы также начеку.

Вторая ступень китайской ракеты, запущенной в космос, должна снова войти в атмосферу Земли в пятницу и, как ожидается, упадет на территории Латвии, однако Литва также готова реагировать, если ситуация изменится.

Об этом говорится в публикации LRT.

Генеральный директор литовской службы Air Navigation Саулюс Батавичюс сообщил, что авиадиспетчеры внимательно следят за ситуацией и координируют действия с соответствующими органами.

«Мы мониторим ситуацию, и служба управления воздушным движением координирует процесс. Сейчас у нас есть информация, что прогноз относительно места падения объекта несколько изменился и теперь предполагает падение в Латвии, тогда как ранее прогнозировали падение в Литве», – сказал Батавичюс в радиоэфире.

«Нас проинформировали, и мы готовы реагировать в случае каких-либо изменений – ограничивать воздушное движение и перенаправлять самолеты», – отметил Батавичюс.

Он добавил, что пока остается непонятным, какая часть китайской ракеты сгорит при прохождении через атмосферу.

Операционные центры ЕС по наблюдению и отслеживанию космических объектов подтвердили, что активно мониторят ракету Zhuque-3, которую в начале декабря запустила частная китайская компания. Авиадиспетчерам уже даны рекомендации по возможным изменениям маршрутов полетов.

Европейские наблюдатели за космическим пространством предупреждают, что объект длиной 13 метров и массой около 11 тонн вряд ли полностью сгорит из-за своих размеров и может представлять потенциальную угрозу для юга Дании и стран Балтии, хотя также возможно его падение в море.

Из-за размеров и массы объекта эксперты предупреждают о потенциальной опасности, в частности риске для воздушного движения в пределах возможной зоны падения.

