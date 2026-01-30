Сколько белорусы будут работать и отдыхать в феврале

Сколько белорусы будут работать и отдыхать в феврале3
- 30.01.2026, 14:19
Как и сколько белорусы будут работать в феврале, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.
В ведомстве отметили, что этом году феврале насчитывается 28 дней. При пятидневной рабочей неделе будет 20 рабочих дней, при шестидневной – 24.
Выходных в последнем месяце зимы будет 8 при пятидневке и 4 – при шестидневке.
Расчетная норма рабочего времени в январе при 40-часовой рабочей неделе составит:
- для пятидневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье – 160 часов;
- для шестидневной с выходным в воскресенье – также 160 часов.