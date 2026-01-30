7 мая 2026, четверг, 15:07
В Польше дали старт созданию новейшей системы борьбы с дронами San

  • 30.01.2026, 14:27
Она будет использоваться в рамках системы «Восточный щит».

В пятницу в Польше подписали контракт на разработку и поставку новейшей антидронной системы San, которая будет использоваться в рамках системы «Восточный щит».

Об этом сообщило польское агентство PAP.

Церемония подписания состоялась на предприятии PIT-Radwar в Кобылке под Варшавой с участием премьера Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша.

Контракт заключили польское Агентство вооружений и консорциум, в который вошли Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), компания APS и норвежский оборонный гигант Kongsberg.

Проект рассчитан на быструю реализацию, программу планируют завершить за два года. По неофициальным данным, стоимость контракта составляет около 15 млрд злотых (примерно 3,6 млрд евро).

Премьер-министр Дональд Туск назвал это событие историческим, подчеркнув, что система San станет ключевым элементом инициативы «Восточный щит».

«Мы имеем дело с абсолютным прорывом в вопросе эффективной, действенной обороны восточной границы Польши, Европы и НАТО, и это в самом чувствительном элементе, которым является противовоздушная оборона, прежде всего оборона от современных техник агрессии», – заявил Дональд Туск.

Он также подчеркнул, что для Польши принципиально важно, чтобы «Восточный щит» надежно защищал небо от новейших угроз, а привлечение норвежского опыта через компанию Kongsberg гарантирует высочайший уровень технологий.

San – это комплексная многоуровневая система защиты, в состав которой войдут 30-мм пушки, использующие программируемые боеприпасы, недорогие высокоточные ракеты APKWS, дроны-перехватчики, предназначенные для уничтожения вражеских БПЛА в воздухе, и сенсоры, позволяющие видеть цели, которые «прячутся» от РЭБ.

