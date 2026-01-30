Трамп рассматривает рейд спецназа США для уничтожения ядерных объектов Ирана 3 30.01.2026, 14:39

2,232

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США изучает возможность военной операции.

Президент США Дональд Трамп изучает возможность военной операции против Ирана, включая секретный рейд американских спецназовцев на ядерные объекты страны.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, в последние дни Трампу представили расширенный перечень военных вариантов действий в отношении Ирана. Они направлены на поражение ядерных и ракетных объектов, а также на ослабление позиций верховного лидера страны.

Эти сценарии выходят за рамки предложений, которые администрация США рассматривала ранее - во время массовых протестов в Иране, когда обсуждались как удары по ядерной программе, так и атаки на лиц, ответственных за жестокое подавление демонстраций.

В последние дни Трамп публично требует от Тегерана полного прекращения обогащения урана и отказа от имеющихся ядерных мощностей. В то же время в Вашингтоне скептически оценивают готовность Ирана согласиться на эти условия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com