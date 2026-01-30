Трамп рассматривает рейд спецназа США для уничтожения ядерных объектов Ирана
- 30.01.2026, 14:39
Президент США изучает возможность военной операции.
Президент США Дональд Трамп изучает возможность военной операции против Ирана, включая секретный рейд американских спецназовцев на ядерные объекты страны.
Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, в последние дни Трампу представили расширенный перечень военных вариантов действий в отношении Ирана. Они направлены на поражение ядерных и ракетных объектов, а также на ослабление позиций верховного лидера страны.
Эти сценарии выходят за рамки предложений, которые администрация США рассматривала ранее - во время массовых протестов в Иране, когда обсуждались как удары по ядерной программе, так и атаки на лиц, ответственных за жестокое подавление демонстраций.
В последние дни Трамп публично требует от Тегерана полного прекращения обогащения урана и отказа от имеющихся ядерных мощностей. В то же время в Вашингтоне скептически оценивают готовность Ирана согласиться на эти условия.