закрыть
7 мая 2026, четверг, 15:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский дизайнер сделал шубу, вдохновившись забытым ритуалом

7
  • 30.01.2026, 14:44
  • 6,572
Белорусский дизайнер сделал шубу, вдохновившись забытым ритуалом
Фото: Onliner

Выбиванием ковров на снегу.

Циклон «Улли» вместе со снегом и морозами нанес тонны креатива: белорусы пилили мемы, снимали тиктоки на лыжах и коньках, лепили скульптуры и баловались с ИИ. Один из приколов зашел слишком далеко. Графический дизайнер Леша Лимонов показал концепты белых шуб с декором в виде лопат, снегоуборочных МАЗов, лыжников и выбритых «ангелов». Завирусился так, что пришлось по-настоящему становиться еще и модным дизайнером.

— Сидел у окна, смотрел на снег, вертел в голове идеи. Сначала просто пришел образ оранжевой лопаты — подумал, что будет прикольно разместить ее на белой футболке. Потом уже пришло озарение: это должна быть не футболка, а шуба. Так ее мягкая текстура стала местом для каких-то понятных городских сюжетов: человек с лопатой, сами лопаты, разбросанные на снегу, снегоуборочные автомобили, мотивы с собаками (если приоткрыть некоторые места на шубе, виднеются их какашки), — рассказал Лимонов.

Фото: Onliner
Фото: Onliner

Дизайнер воплотил свои фантазии в иллюстрациях с помощью ИИ, выложил в Instagram — и понеслось. Одна только подборка фотографий с шубами собрала больше 200 тысяч просмотров, пост лайкали звезды, а комментарии были завалены вопросами: «Где купить?» и «Сколько стоит?» Леша шутит, что после того, как на его соцсети подписался известный модельер Денис Симачев, точно решил: надо делать настоящую шубу.

Белую шубу для эксперимента пожертвовал один из белорусских брендов, которым Леша писал с просьбой о коллаборации. Дизайнер принес вещь домой, взял обычный триммер, которым бреет голову, и принялся выбривать на шубе места для будущих дизайнерских элементов. Здесь и получился первый «косяк»: мех слишком крепкий. Более мощная машинка для стрижки его тоже «не взяла».

— Уже расстроился: эх, такая классная идея, а так сложно реализовать… В итоге зашел в груминг-салон около дома, показал им шубу. Девушка взяла машинку для стрижки собак — и легко выбрила кусок меха. Я буквально через час купил себе такую же и сел за работу.

В итоге получилась «снежная» шуба с ностальгическими деталями: советскими коврами и выбивалками. Вероятно, родившиеся позже 2000 года могут даже не понять, к чему отсылает такая композиция, но у людей постарше сейчас, уверены, глухо застучало в голове. В модный slavic core тоже вроде как вписывается идеально.

Фото: Onliner

Пока вещь существует в единственном экземпляре, хотя Леша не исключает производство таких же под заказ. Есть у дизайнера и мысли насчет цветной серии шуб с похожими «выбритостями» и белорусскими сюжетами: рапсовые поля, комбайны и все в таком духе.

Фото: Onliner
Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин