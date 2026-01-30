Белорусский дизайнер сделал шубу, вдохновившись забытым ритуалом 7 30.01.2026, 14:44

Фото: Onliner

Выбиванием ковров на снегу.

Циклон «Улли» вместе со снегом и морозами нанес тонны креатива: белорусы пилили мемы, снимали тиктоки на лыжах и коньках, лепили скульптуры и баловались с ИИ. Один из приколов зашел слишком далеко. Графический дизайнер Леша Лимонов показал концепты белых шуб с декором в виде лопат, снегоуборочных МАЗов, лыжников и выбритых «ангелов». Завирусился так, что пришлось по-настоящему становиться еще и модным дизайнером.

— Сидел у окна, смотрел на снег, вертел в голове идеи. Сначала просто пришел образ оранжевой лопаты — подумал, что будет прикольно разместить ее на белой футболке. Потом уже пришло озарение: это должна быть не футболка, а шуба. Так ее мягкая текстура стала местом для каких-то понятных городских сюжетов: человек с лопатой, сами лопаты, разбросанные на снегу, снегоуборочные автомобили, мотивы с собаками (если приоткрыть некоторые места на шубе, виднеются их какашки), — рассказал Лимонов.

Дизайнер воплотил свои фантазии в иллюстрациях с помощью ИИ, выложил в Instagram — и понеслось. Одна только подборка фотографий с шубами собрала больше 200 тысяч просмотров, пост лайкали звезды, а комментарии были завалены вопросами: «Где купить?» и «Сколько стоит?» Леша шутит, что после того, как на его соцсети подписался известный модельер Денис Симачев, точно решил: надо делать настоящую шубу.

Белую шубу для эксперимента пожертвовал один из белорусских брендов, которым Леша писал с просьбой о коллаборации. Дизайнер принес вещь домой, взял обычный триммер, которым бреет голову, и принялся выбривать на шубе места для будущих дизайнерских элементов. Здесь и получился первый «косяк»: мех слишком крепкий. Более мощная машинка для стрижки его тоже «не взяла».

— Уже расстроился: эх, такая классная идея, а так сложно реализовать… В итоге зашел в груминг-салон около дома, показал им шубу. Девушка взяла машинку для стрижки собак — и легко выбрила кусок меха. Я буквально через час купил себе такую же и сел за работу.

В итоге получилась «снежная» шуба с ностальгическими деталями: советскими коврами и выбивалками. Вероятно, родившиеся позже 2000 года могут даже не понять, к чему отсылает такая композиция, но у людей постарше сейчас, уверены, глухо застучало в голове. В модный slavic core тоже вроде как вписывается идеально.

Пока вещь существует в единственном экземпляре, хотя Леша не исключает производство таких же под заказ. Есть у дизайнера и мысли насчет цветной серии шуб с похожими «выбритостями» и белорусскими сюжетами: рапсовые поля, комбайны и все в таком духе.

