7 мая 2026, четверг, 15:37
ВСУ ликвидировали ЗРК «Оса» и «жирные» цели снабжения армии РФ

  • 30.01.2026, 15:04
  • 2,012
Украинский Генштаб раскрыл подробности.

Силы обороны Украины продолжают системно снижать боеспособность российских войск. За последние сутки уничтожен зенитный ракетный комплекс «Оса» и ряд ключевых логистических объектов армии РФ на временно оккупированных территориях Запорожской области.

По данным Генштаба ВСУ, в районе населенного пункта Семеновка был обнаружен и поражен зенитный ракетный комплекс «Оса». Зафиксировано прямое попадание в цель.

Кроме того, удары были нанесены по важным логистическим объектам российских войск на ВОТ Запорожчины:

- уничтожено расположение ремонтного подразделения отдельной бригады специального назначения врага возле Токмака;

- склады материально‑технического обеспечения артиллерийского полка неподалеку от Охримовки;

- объекты 76‑й десантно‑штурмовой дивизии в районе Кирилловки. Потери российских войск уточняются.

Силы обороны Украины продолжают целенаправленно разрушать военный и экономический потенциал РФ, чтобы лишить ее возможности вести полномасштабную агрессию против Украины.

