«Мастер поработал, но стало только намного хуже»22
- 30.01.2026, 15:03
Как белорус пригнал к «гаражнику» BMW.
В Пружанском районе сгорел BMW, который владелец автомобиля пригнал в гараж к мастеру для ремонта печки и стеклоочистителя. Причину пожара установили специалисты Госкомитета судебных экспертиз.
Мужчина оставил свой автомобиль индивидуальному предпринимателю для ремонта. Мастеру необходимо было восстановить работоспособность печки и стеклоочистителя.
Во время работ, со слов специалиста, он «прозванивал» провода, аккумулятор при этом был подключен к электросети автомобиля.
Через два дня мастер пришел на работу и обнаружил, что салон и панель приборов BWM сгорели.
«Специалисты установили, что непосредственной причиной возгорания явились аварийные пожароопасные режимы работы электрической проводки в правой части панели приборов», — сообщили в ГКСЭ.
Эксперты оценили, что на восстановление легковушки потребуется более 10 тысяч рублей.
По данному факту проводится проверка.