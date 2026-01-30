«Мастер поработал, но стало только намного хуже» 22 30.01.2026, 15:03

Как белорус пригнал к «гаражнику» BMW.

В Пружанском районе сгорел BMW, который владелец автомобиля пригнал в гараж к мастеру для ремонта печки и стеклоочистителя. Причину пожара установили специалисты Госкомитета судебных экспертиз.

Мужчина оставил свой автомобиль индивидуальному предпринимателю для ремонта. Мастеру необходимо было восстановить работоспособность печки и стеклоочистителя.

Во время работ, со слов специалиста, он «прозванивал» провода, аккумулятор при этом был подключен к электросети автомобиля.

Через два дня мастер пришел на работу и обнаружил, что салон и панель приборов BWM сгорели.

«Специалисты установили, что непосредственной причиной возгорания явились аварийные пожароопасные режимы работы электрической проводки в правой части панели приборов», — сообщили в ГКСЭ.

Эксперты оценили, что на восстановление легковушки потребуется более 10 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка.

