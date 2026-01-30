7 мая 2026, четверг, 15:37
«Зарабатывать на цветах все сложнее»

  30.01.2026, 15:19
Фермер честно рассказал о своей работе.

Белорус, который занимается выращиванием и оптовой торговлей тюльпанами, рассказал, какими будут цены на цветы в этом году, а также почему зарабатывать на таком бизнесе стало сложнее.

— В сравнении с прошлым годом цена не сильно изменилась — на это повлиял текущий курс валют. Из-за этого стоимость цветка в рублях осталась на прежнем уровне, — рассказал предприниматель, который занимается выращиванием этих цветов, в видео в TikTok.

Средняя розничная цена на тюльпаны, по оценке производителя, составит примерно 4,5 рубля за штуку. Но влиять на стоимость будет также город и наличие конкуренции.

В декабре прошлого года предприниматель рассказывал, что за семь лет его деятельности по выращиванию цветов сейчас самые сложные времена для того, чтобы зарабатывать на этом.

— Буквально года три-четыре назад можно было развиваться, расширяться, вкладывать и зарабатывать на тюльпанах. Сейчас луковица стоит очень дорого, она хуже по качеству, конкуренция больше — появляется дополнительный тот же некроз (заболевание цветов. — Прим. ред.). Очень большие риски — вкладываешь колоссальные деньги, чтобы заработать копейки.

