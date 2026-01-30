В Сибири из-за финансовых проблем начали задерживать зарплаты бюджетникам 5 30.01.2026, 15:50

Денег у Кремля не хватает.

В регионах Сибири на фоне растущих финансовых проблем начали задерживать зарплаты сотрудникам бюджетных организаций, обратило внимание «Радио Свобода». В декабре на невыплаты пожаловались жители Кемеровской области, которая сильно пострадала от кризиса в угольной отрасли. Деньги в срок не получили учителя школ в Киселевске, а также сотрудники городских больниц в Анжеро-Судженске и Кемерово. Глава региона Илья Середюк объяснял задержку «техническим сбоем».

В Хакасии, которая является одним из беднейших регионов Сибири, в конце декабря не выплатили зарплаты сотрудникам бюро судебно-медицинской экспертизы, психиатрической больницы, центра крови, медицинского информационно-аналитического центра, службы 112, филармонии и одного из колледжей в Абакане. Также без зарплаты остались министры и руководители республиканских ведомств. Глава республики Валентин Коновалов на заседании правительства 12 января признал, что проблема с долгами перед бюджетниками до сих пор не решена. На следующий день он уволил министра финансов и призвал подчиненных «считать каждую копейку».

В Забайкальском крае, дефицит бюджета которого в 2025 году превысил 11 млрд руб., перестали выплачивать зарплаты пожарным. По словам одного из сотрудников бюджетного учреждения «Забайкалпожспас», у работников «образовались просрочки по кредитам, еда из магазина стала недоступной». Министр лесного хозяйства региона Валерий Шрейдер заявил, что зарплату задерживают по техническими причинам: «Забайкалпожспас» передают в подчинение министерства, а для этого нужно «переоформить документы, счета и программные системы».

Также с невыплатами столкнулись сотрудники Центрального ботанического сада Сибирского отделения РАН в Новосибирске. Им не предоставили аванс за февраль и объяснили это «техническими проблемами со стороны Миннауки». При этом у Новосибирской области по итогам 2025 года оказался один из самых высоких показателей дефицита бюджета — 51,6 млрд руб., хотя изначально власти региона прогнозировали, что он не превысит 48 млрд.

Согласно данным единого портала бюджетной системы России, по состоянию на конец сентября 2025 года бюджеты регионов были исполнены с совокупным дефицитом в 724,8 млрд руб. против 472,1 млрд годом ранее. С «дырой» в бюджете столкнулись 68 регионов против 45-ти в 2024-м. Совокупные расходы субъектов РФ увеличились на 15% год к году и составили 16 трлн руб. Одновременно с этим доходы выросли только на 6%, достигнув 15,3 трлн руб.

Основной рост расходов бюджетов регионов по итогам января—сентября 2025-го пришелся на такие разделы, как «Социальная политика» (+21% или 658,5 млрд руб.), «Национальная экономика» (+21% или 607,9 млрд) и «Образование» (+13% или 400,4 млрд руб.). При этом регионы стали в 1,5 раза больше тратить на обслуживание долга (+53%), следовало из анализа «Эксперт РА».

