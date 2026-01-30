«Можем предложить банку выкупить наш кредит» 3 30.01.2026, 15:43

Истории белорусов, которые взяли ипотеку в Польше.

Около 8% всех ипотечных кредитов в Польше выдается иностранцам. Белорусы — одни из самых активных покупателей недвижимости в кредит.

MOST спросил у тех, кому удалось получить ипотеку, какие у них доходы, с какими сложностями они столкнулись на этом пути и как их преодолевали.

Имена собеседников изменены.

«От безысходности решили брать что было»

У Александра постоянный ВНЖ в Польше. К тому моменту, когда они с супругой всерьез задумались о приобретении собственного жилья, он работал по трудовому договору (umowa o pracę), а его среднемесячный доход составлял 8-9 тыс. злотых. Кроме того, семья получала по 800 злотых пособия на двоих детей.

Тогда еще действовала льготная ипотечная программа для желающих купить первое жилье, но уже появилось решение о ее скором завершении. Александр решил «вскочить в последний вагон».

— Предложений [на рынке недвижимости] было уже очень мало. Начали звонить по объявлениям и попали на поляка, который продавал свою квартиру. Скорее всего, он просто покупает вторичку, делает ремонт и продает, — вспоминает мужчина. — Квартира была на стадии ремонта. Не очень она нам понравилась, была не очень большая по площади. Но от безысходности мы с женой решили брать что было — чтобы было свое и чтобы не платить за арендное жилье.

«Смысла так и не понял»

Продавец квартиры порекомендовал Александру знакомого консультанта в банке. Она подробно рассказала, какие документы потребуются, и дала несколько советов, как повысить шансы на одобрение кредита.

— Сказала удалить фотографии с детьми из соцсетей. В анкете она не будет упоминать о них для большей вероятности одобрения кредита, так как служба безопасности [банка] будет их проверять. Смысла так и не понял, потому что система безопасности и так увидит пособие «800+» на детей, но мы с женой так и сделали.

Также семье посоветовали разделить имущество. Сказали, что, если супруга не будет претендовать на жилплощадь, вероятность одобрения кредита будет выше. К этому совету семья прислушалась. Оформление документов обошлось в 1 тыс. злотых.

«Шли наобум»

Хотя заявление подается на финансирование покупки конкретной квартиры, окончательные параметры кредита Александр до последнего не знал.

— Ты не знаешь, какую сумму тебе одобрят. Не знаешь, с первым взносом или без. Мы шли просто наобум — повезет не повезет.

Квартира, которую семья запланировала к покупке, стоила 465 тыс. злотых. В итоге банк одобрил им всю сумму — без первоначального взноса.

Ежемесячная выплата по кредиту равна цене арендного жилья, в котором Александр с женой и детьми жили раньше. Добавился лишь взнос за страхование жизни в размере 120 злотых.

— Квартира нам вообще не нравится. Хорошо, что был свежий ремонт. И она в центре. Но я советую брать, если будут [ипотечные] программы. Даже если не будешь там жить — можно сдавать за ту же сумму. Считаю, это довольно выгодно.

«Могут дать 1,3 млн злотых»

Михаил с супругой и детьми живет в Польше два года. У него временный ВНЖ по международной защите, а у супруги — постоянный на основании карты поляка.

Когда решили взять ипотеку, белорус работал по договору подряда (umowa zleceniе) и получал всего 1,5 тыс. злотых в месяц. Супруга Михаила была трудоустроена по трудовому договору и получала чистыми 5,5 тыс. злотых. Помимо этого она работала как индивидуальный предприниматель. Годовой оборот составлял около 70 тыс. долларов. Также они получали по 800 злотых пособия на двоих детей.

— Дорадца (консультант. — Прим.) посмотрела и сказала, что нам с такими показателями могут дать кредит 1,3 млн злотых. Но это было только ее мнение, — вспоминает мужчина.

«Можем предложить банку выкупить наш кредит»

В итоге на покупку дома семья запросила у банка 550 тыс. злотых. Документы отправили в три банка.

— Через месяц один банк отказал, еще через две недели второй банк отказал, и еще через две недели третий банк дал добро, — говорит мужчина.

Семье оформили всю запрашиваемую сумму — на 30 лет под 8%.

— Ставка у нас стабильная на пять лет. Но в Польше можно спокойно делать рефинансирование: увидев, что в другом банке ставка не 8%, а, например, 5%, мы можем предложить этому банку выкупить наш кредит и платить ему.

В данный момент дом находится на стадии строительства, а ежемесячные выплаты составляют 2662 злотых.

Сейчас семья активно копит деньги, чтобы в скором времени внести 100 тыс. злотых и сократить срок выплаты и переплату по кредиту.

