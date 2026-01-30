Россия и США впервые за полвека могут остаться без договоров об ограничении ядерного оружия 11 30.01.2026, 16:16

2,002

В Вашингтоне сформировалось два лагеря.

5 февраля истечет срок последнего действующего договора об ограничении стратегических наступательных вооружений между Россией и США.

Если в последний момент не удастся достигнуть какой-либо договоренности, на которую пока ничто не указывает, никакие рамки больше не будут удерживать две державы от расширения своих арсеналов ядерного оружия большой дальности. Это произойдет впервые с 1972 года, когда Ричард Никсон и Леонид Брежнев подписали соответствующие соглашения.

СНВ-3 был заключен в 2010 году при Бараке Обаме и Дмитрии Медведеве и вступил в силу годом позже. Он мог быть продлен один раз, и это было сделано в 2021 году. В сентябре 2025 года Владимир Путин предложил обеим странам еще год придерживаться предусмотренных договором ограничений на ракеты и боеголовки, чтобы за это время найти возможность договориться. Дональд Трамп с тех пор не дал официального ответа, а в январе сказал про СНВ-3 в интервью The New York Times: «Истечет – так истечет. Мы заключим соглашение получше».

Важность подобных договоров в том, что они не только устанавливают количественные ограничения на размещение ядерного оружия, но и обязуют стороны обмениваться информацией, пояснила Reuters Дарья Долзикова, эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований. Такой обмен, по ее словам, является важнейшим способом понять, «из чего исходит другая сторона, каковы ее опасения и мотивы». Без нового договора странам придется действовать, исходя из наихудших предположений о том, какое оружие производит, испытывает и развертывает противник, говорит Николай Соков, бывший советский и российский переговорщик по вопросам вооружений: «Это самоподдерживающийся процесс. И, конечно, при нерегулируемой гонке вооружений ситуация станет крайне нестабильной».

СНВ-3 предусматривает для каждой из сторон следующие ограничения: развернутые ядерные боезаряды – 1550 единиц, число средств их доставки (межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков) — 700 единиц.

В Вашингтоне сформировалось два лагеря, отмечает Reuters. Сторонники заключения нового договора считают, что это продемонстрирует политическую волю с целью избежать гонки вооружений и даст время для разработки будущей стратегии. Противники полагают, что США должны освободиться от ограничений, чтобы увеличить свой арсенал с учетом быстрого наращивания ядерного потенциала Китаем, а заключение нового договора станет проявлением слабости.

Трамп заявлял, что хотел бы заключить трехсторонний договор с Россией и Китаем, который в своих действиях ничем не ограничен. Пекин отказывается обсуждать этот вопрос, указывая, что его ядерный арсенал значительно меньше, чем у России и США. По оценкам, Китай располагает примерно 600 ядерных боеголовок; Пентагон прогнозирует, что тот может довести их число более чем до 1000 к 2030 году.

Главная причина, по которой США не отреагировали на предложение России сохранить ограничения еще на год, заключается в том, что в среде американских экспертов и политиков в целом сложился консенсус о необходимости расширения стратегического арсенала США, считает Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения. Среди аргументов в пользу такой позиции, по его словам, – наращивание военной мощи Китаем, которое порождает «проблему двух соперников» (с 2030-х годов США впервые придется противостоять сразу двум мощным ядерным державам – России и Китаю), история несоблюдения договоренностей Россией и оптимизм в отношении победы в гонке вооружений.

Подвиг пишет: «Одна из проблем с принятием российского предложения в его нынешнем виде заключается в отсутствии возможности проводить проверки. Дело не в том, что Соединенные Штаты не знают о состоянии российских вооруженных сил... Но проверка является важным символическим элементом договора, который может сигнализировать о том, насколько серьезно государство относится к своим обязательствам».

Инспекции ядерных объектов в соответствии с СНВ-3 были приостановлены в 2020 году из-за пандемии ковида. Но затем Путин начал войну в Украине, и в августе 2022 года Россия отказала США в проведении инспекции, а в 2023 году Путин приостановил ее участие в договоре.

Если США сочтут себя свободными от обязательств по договору, они могут начать возвращать находящиеся в резерве боезаряды на боевое дежурство и увеличить их число с 1550 до примерно 3500, считает Подвиг.

Заменить СНВ-3 новым соглашением будет непросто, отмечает Reuters. С одной стороны, Россия разработала новые виды вооружений, которые не укладываются в рамки истекающего договора, такие как крылатая ракета «Буревестник», гиперзвуковая ракета «Орешник», торпеда «Посейдон». С другой, Трамп намерен создать систему противоракетной обороны «Золотой купол», которую в Москве рассматривает как попытку изменить баланс стратегических сил.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com