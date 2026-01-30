Два слова Трампа, которые стали роковыми для Кремля 6 30.01.2026, 22:32

Юрий Федоренко

Украинские военные опровергли заявление российского генштаба.

Украинцы давно привыкли, что военно-политическое руководство России поливает информационное пространство фейками, как из брандспойта. Один из недавних примеров – заявление генштаба России о захвате Купянска-Узлового. Ну что тут можно сказать?

Группировка объединенных сил ВСУ в своих соцсетях настолько метко прокомментировала это заявление, что грех не процитировать. Об этом пишет командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Командования Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко.

Как Кремль попадает в собственную дезинформационную ловушку?

Вот заявление ГОС ВСУ: «Купянск-Узловой не только не находится под контролем захватчиков, но даже не причастен к непосредственной линии соприкосновения. Группировка объединенных сил не прекращает удивляться способности российских генералов не только преувеличивать свои достижения, но и придумывать их с нуля. Попутно напоминаем, что согласно нормам международного гуманитарного права на украинском плену можно получить квалифицированную помощь врачей-специалистов, в том числе и наркологов».

Мы научились воспринимать любую дезинформацию врага с иронией. Для нас ложь Москвы – не новость и не шок, а скорее рутинный шум. А вот западные общества эту науку усваивают прямо сейчас – в ускоренном режиме.

Десятилетиями они глотали российские фейки, иногда – с недоверием, иногда – с опаской, но глотали. Но в какой-то момент этот информационный фастфуд из сплошного яда перестал перевариваться.

Особое место среди российских выдумок занимает дезинформация о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Путина. Цель была примитивная и одновременно стратегическая: показать американскому президенту, что договариваться с «украинскими нацистами» невозможно, что Украина – неуправляемый фактор, а значит, с ней следует говорить на языке принуждения.

Реакция Дональда Трампа оказалась для Кремля фатально простой: «Не верю». Два слова, которые могут войти в учебники по новейшей истории как маркер начала нового этапа дипломатических взаимоотношений.

Потому что злые чары Путина работают только при одном условии – когда в его слова верят. Верят в ядерный шантаж. Верят в очередное вундерваффе. Верят в то, что помощь Украине якобы неизбежно приведет к глобальной катастрофе. Именно эта вера годами сдерживала быстрые и решительные решения Запада. Но с каждым днем ее становится все меньше. Мир видит, как Кремль врет об успехах на фронте, как придумывает победы, которых не существует, как сам попадает в ловушку собственной пропаганды.

Чем меньше веры – тем сильнее напор лжи. Брандспойт работает на полную, чтобы хоть кого-то зацепить. Но это замкнутый круг. Наступит момент истины, когда любое заявление из Москвы будет вызывать не страх и не сомнения, а ту же реакцию, которую она уже давно вызывает у украинцев, – смех. В этот момент произойдет то, чего Кремль боится больше всего: исчезнет аура могущества.

Когда чары развеются, мир увидит реальность: кучу ржавого металлолома, разъеденного коррупцией, страхом и ложью. То, что казалось угрожающим монстром, окажется аварийной конструкцией, опасной для тех, кто живет вокруг, а также – внутри.

Когда мир окончательно перестанет верить путинским выдумкам, влияние страны-агрессора исчезнет так же быстро, как тает лед под весенним солнцем. Или, лучше сказать, «сгинет, как роса на солнце». Держим строй. Приближаем момент истины. Слава Украине!

