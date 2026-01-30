В марте Беларусь накроет «Хавьер»? 7 30.01.2026, 16:29

24,594

Синоптики спрогнозировали расщепление полярного вихря.

Западные метеорологические модели спрогнозировали, как в ближайшие месяцы будет развиваться полярный вихрь, от структуры которого напрямую зависит погода на европейском континенте. Новые данные указывают на то, что события могут развиваться по сравнительно редкому и потенциально опасному для Европы сценарию.

Согласно последнему прогнозу метеорологической службы Ventusky, в первой половине февраля ожидается значительное нарушение полярного вихря из-за внезапного потепления стратосферы. Как полагают специалисты, в результате этого полярный вихрь может разделиться на два отдельных центра циркуляции.

По данным Глобальной системы ансамблевого прогноза (GEFS), ослабление полярного вихря будет происходить сильнее, чем прогнозировалось в начале зимы, поскольку стратосферное потепление продолжает усиливаться. Именно это может спровоцировать расщепление стратосферного полярного вихря на две обособленные циркуляции.

Стратосферный полярный вихрь представляет собой крупномасштабную циркуляцию западных ветров в стратосфере (на высоте около 15–50 км), которая окружает северный полюс. Полярный вихрь удерживает холодный воздух в арктическом регионе. Когда он силён, на европейском континенте устанавливается мягкая атлантическая зима, а когда разрушается, деформируется или ослабевает, на континент поступают холодные арктические воздушные массы, что приносит довольно суровые для Европы морозы.

По мнению специалистов, именно это и произойдёт в конце февраля. Синоптики ожидают заметного ослабления стратосферного зонального потока, которое с определенной задержкой может распространиться вниз в тропосферу.

«Если разовьется эффективная связь между стратосферой и тропосферой, вторая половина февраля и начало марта могут характеризоваться усилением меридионального потока и повышенной вероятностью проникновения холодного арктического воздуха в средние широты», - заявили эксперты Ventusky.

Если всё так и произойдёт, начало весны в Беларуси точно задержится, а в марте вполне можно ожидать повторения событий 2013 года, когда на страну со всей снежной мощью обрушился циклон «Хавьер», чьё имя стало для белорусов нарицательным.

Впрочем, специалисты предупредили, что масштаб последствий расщепления полярного вихря и его влияние на атмосферные процессы у поверхности Земли пока остаются неопределенными. Они будут напрямую зависеть от последующей динамической эволюции циркуляции, предсказать которую довольно сложно.

Так что пока повторение «Хавьера» в 2026 году - это лишь один из возможных сценариев, хотя вероятность его исполнения довольно велика.

Пока же, напомним, синоптики предупредили белорусов о самом сильном похолодании этой зимы. По прогнозам, уже к выходным столбики термометров могут вернуться к двадцатиградусным значениям, которые белорусы уже наблюдали в этом сезоне. Но на этот раз, по мнению экспертов, это будет не предел и мы вполне можем увидеть тридцатку и даже ниже.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com