Поворотный момент 3 30.01.2026, 16:40

2,010

Фридрих Мерц

Мерц заявил, что ЕС должен выучить язык силовой политики.

В речах канцлера Германии Фридриха Мерца (Friedrich Merz) появились новые акценты. В четверг, 29 января он выступил в бундестаге с заявлением правительства, посвященным внешней политике. Мерц говорит о быстро формирующемся новом миропорядке, при котором, по выражению канцлера, Евросоюз и ФРГ должны научится «разговаривать на языке силовой политики».

Хотя все это, конечно, не ново, однако тот факт, что подобные высказывания прямо делает глава немецкого правительства, знаменует собой переломный момент, пишет для «Немецкой волны» эксперт Дирк Эммерих.

Хватит уже жалоб на то, что основанный на правилах международный порядок хоронят великие державы. Венесуэла, Гренландия… Январь 2026 года стал сплошным геополитическим катаклизмом. Война в Украине продолжается, Китай готовится захватить Тайвань. А ЕС беспомощно наблюдает. Во всяком случае, пока.

Форум в Давосе как поворотный момент для ЕС

Теперь это может измениться. Поворотным моментом стал состоявшийся на прошлой неделе Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе. На нем ЕС неожиданно - и, предположительно, незапланированно - сделал свои первые, пока еще неуверенные шаги в этом новом мире.

Гренландия не продается и не подлежит никаким другим формам присвоения. Если президент США Дональд Трамп не примет это, Брюссель может также ввести штрафные пошлины. Кроме того, Соединенные Штаты - вовсе не пуп земли. Соглашение с блоком Меркосур, куда входят Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай с недавно присоединившейся Боливией, а также договор о свободной торговле с Индией демонстрируют, что ЕС может диверсифицировать свои экономические связи.

Евросоюзу потребовалось некоторое время, чтобы оправиться от шока, вызванного потерей западным миром своего лидера. Сама Европа, кажется, удивлена и недоверчиво протирает глаза. В Давосе впервые стало ясно, что ЕС может стать силой, с которой нужно считаться. В своем правительственном заявлении канцлер Мерц говорит о «счастье самоуважения» и подчеркивает, обращаясь к Трампу: «Как демократии мы являемся партнерами и союзниками, а не подчиненными».

Пока это звучит в больше степени вызывающе, чем уверенно. И Мерц не хочет полностью оттолкнуть непредсказуемого американского лидера. Помимо премьер-министров Италии и Венгрии Джорджи Мелони и Виктора Орбана, он - единственный европеец, у кого есть контакт с Дональдом Трампом. Может, когда-нибудь все снова станет хорошо? Нет, не станет.

Откровение, которого многие так долго ждали, прозвучало предельно ясно: Евросоюз должен взять свою безопасность в собственные руки, а его экономика должна снова стать конкурентоспособной. И то, и другое потребует огромных усилий. Вероятно, тех пяти процентов ВВП на оборону, выделение которых в прошлом году с большим трудом было одобрено странами-членами НАТО, окажется недостаточно. Генсек альянса Марк Рютте считает, что военные расходы необходимо увеличить до десяти процентов от ВВП. Последуют ли этому курсу все государства ЕС, пока непонятно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com