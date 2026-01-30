7 мая 2026, четверг, 18:43
Макрону пришлось оправдываться перед Зеленским

5
  30.01.2026, 18:14
  • 10,704
Эмманюэль Макрон

Из-за отпущенного танкера россиян.

Франция отпустила ранее задержанный танкер российского «теневого флота». В телефонном разговоре 29 января французский президент Эмманюэль Макрон заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что на это пришлось пойти из-за требований французского законодательства.

Как пишет «Европейская правда», об этом Зеленский рассказал на встрече с журналистами в Киеве.

По словам украинского президента, Макрон пообещал внести изменения во французское законодательство, чтобы в будущем такие танкеры оставались под арестом.

Зеленский призвал другие страны Европы последовать примеру Франции и останавливать танкеры российского «теневого флота».

«Это же вопрос ко всем государствам. По крайней мере к северным, морским государствам, которые имеют на это влияние. То есть танкеры с российской нефтью нужно остановить, и чтобы она у тебя осталась, а не остановить на какое-то время и отпустить», – сказал украинский президент.

По мнению Зеленского, конфискация танкеров «теневого флота» может стать важным инструментом приближения мира.

Последний парад Путина
Важное свидетельство
Бунт «кожугетовцев»
Ждать осталось недолго
