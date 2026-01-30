Трамп объяснил, почему «спит сидя» на важных мероприятиях 14 30.01.2026, 18:29

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президента США Дональда Трампа застали долгое время сидящим с закрытыми глазами во время заседания кабинета министров в декабре прошлого года. По его словам, это было неверно истолковано наблюдателями и прессой, пишет Reuters.

Выступая на очередном заседании кабинета в Белом доме, Трамп прокомментировал обсуждение в СМИ и соцсетях декабрьского казуса, когда он несколько раз попал в объектив камеры с закрытыми глазами. В комментариях тогда стали писать, что политик «спит сидя» на важных мероприятиях.

«Некоторые говорили: он закрыл глаза. Послушайте, там стало довольно скучно. Я не спал — я просто закрыл глаза, потому что хотел убраться оттуда к черту», — заявил президент США, вызвав смех у присутствующих чиновников.

Позже он добавил:

«Кстати, я не спал. Я вообще мало сплю».

Комментарии Трампа прозвучали в ходе заседания кабинета министров 29 января, которое транслировалось по телевидению и длилось 81 минуту. По стандартам Белого дома это было относительно короткое мероприятие: политик отказался от привычного формата, пропустив выступления ряда чиновников и традиционный обмен вопросами с журналистами по текущей повестке.

При предыдущих президентах США заседания кабинета министров обычно проходили за закрытыми дверями и считались формальной, малозаметной процедурой. При Трампе они превратились в публичную сцену, на которой политик и его команда демонстрируют достижения, которые, по их мнению, недооцениваются американской прессой.

В одном из случаев в прошлом году такое заседание длилось более трех часов в прямом эфире и, вероятно, стало самым продолжительным появлением Трампа на телевидении за всю его публичную карьеру. На подобных мероприятиях Трампа неоднократно видели с закрытыми глазами, что вызывало волну комментариев о его самочувствии.

