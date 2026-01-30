ВСУ сорвали наступление россиян под Купянском

ВСУ сорвали наступление россиян под Купянском1
- 30.01.2026, 19:25
- 5,188
Взяли пленных и ценные разведданные.
Силы обороны Украины успешно отбили атаку врага на Купянск-Узловой. Пленные, эвакуированная гражданская и ценные разведданные стали результатом этой операции.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram 151 отдельного разведывательного батальона Группировки объединенных сил .
«Во время попытки врага прорвать оборону на направлении Купянска-Узлового разведывательный батальон дал организованный отпор», - рассказали военные.
Защитники отметили, что в результате операции были взяты пленные, эвакуировано гражданское лицо, получены разведданные, которые позволили уничтожить значительную группу оккупантов.
«Системное взаимодействие подразделений УОС лишает врага инициативы, ресурсов и возможностей для наступления», - подчеркнули в ВСУ.