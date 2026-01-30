Генсек ООН предрек «финансовый коллапс» организации

Генсек ООН предрек «финансовый коллапс» организации21
- 30.01.2026, 19:50
Он призвал полностью и своевременно платить взносы или пересмотреть правила.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что организация находится под угрозой «неминуемого финансового коллапса» из-за невыплаты взносов и бюджетных ограничений. Об этом говорится в письме представителям стран — членов ООН, выдержки из которого приводит Reuters.
По словам Гутерриша, «кризис углубляется», сложившаяся ситуация угрожает выполнению программ организации. Он отметил, что к июлю у ООН могут закончиться денежные средства, а государства-члены должны либо полностью и своевременно платить взносы, либо пересмотреть свои финансовые правила.
ООН столкнулась с трудностями после того, как США — крупнейший донор организации — резко сократили перечисления в регулярный и миротворческий бюджеты ООН, отмечает агентство.
К декабрю общая задолженность стран-членов перед ООН составила почти $1,6 млрд, говорил тогда Гутерриш. За пять недель до конца года 48 стран не оплатили свои членские взносы полностью. Среди них были США и Россия, тогда как Китай полностью оплатил свой долг, отметили в ООН. Спустя несколько дней в руководстве организации сообщили, что Россия внесла $71 млн, тем самым «полностью уплатив свой взнос в регулярный бюджет».