7 мая 2026, четверг, 20:11
Генсек ООН предрек «финансовый коллапс» организации

21
  30.01.2026, 19:50
  • 5,624
Антониу Гутерриш

Он призвал полностью и своевременно платить взносы или пересмотреть правила.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что организация находится под угрозой «неминуемого финансового коллапса» из-за невыплаты взносов и бюджетных ограничений. Об этом говорится в письме представителям стран — членов ООН, выдержки из которого приводит Reuters.

По словам Гутерриша, «кризис углубляется», сложившаяся ситуация угрожает выполнению программ организации. Он отметил, что к июлю у ООН могут закончиться денежные средства, а государства-члены должны либо полностью и своевременно платить взносы, либо пересмотреть свои финансовые правила.

ООН столкнулась с трудностями после того, как США — крупнейший донор организации — резко сократили перечисления в регулярный и миротворческий бюджеты ООН, отмечает агентство.

К декабрю общая задолженность стран-членов перед ООН составила почти $1,6 млрд, говорил тогда Гутерриш. За пять недель до конца года 48 стран не оплатили свои членские взносы полностью. Среди них были США и Россия, тогда как Китай полностью оплатил свой долг, отметили в ООН. Спустя несколько дней в руководстве организации сообщили, что Россия внесла $71 млн, тем самым «полностью уплатив свой взнос в регулярный бюджет».

