закрыть
7 мая 2026, четверг, 21:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Жительница Слуцка украла чужого шпица

4
  • 30.01.2026, 20:06
  • 3,958
Жительница Слуцка украла чужого шпица
Иллюстрационное фото

Чтоб ее питомцу не было скучно.

В Слуцке произошла кража собаки. Питомца оставили у магазина, где его забрала нетрезвая местная жительница, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Жительница Слуцка оставила своего шпица у магазина, а когда вернулась — собаки уже не было. Она обратилась в милицию. Так выяснилось, что собаку украли.

Кражу совершила нетрезвая 44-летняя неработающая жительница Слуцка.

«По ее словам, она похитила домашнее животное, чтобы ее собаке было не так скучно дома», — рассказали в милиции.

Собака возвращена владелице.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин