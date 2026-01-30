Жительница Слуцка украла чужого шпица

Жительница Слуцка украла чужого шпица4
- 30.01.2026, 20:06
- 3,958
Чтоб ее питомцу не было скучно.
В Слуцке произошла кража собаки. Питомца оставили у магазина, где его забрала нетрезвая местная жительница, сообщили в УВД Миноблисполкома.
Жительница Слуцка оставила своего шпица у магазина, а когда вернулась — собаки уже не было. Она обратилась в милицию. Так выяснилось, что собаку украли.
Кражу совершила нетрезвая 44-летняя неработающая жительница Слуцка.
«По ее словам, она похитила домашнее животное, чтобы ее собаке было не так скучно дома», — рассказали в милиции.
Собака возвращена владелице.