Жительница Слуцка украла чужого шпица 4 30.01.2026, 20:06

Иллюстрационное фото

Чтоб ее питомцу не было скучно.

В Слуцке произошла кража собаки. Питомца оставили у магазина, где его забрала нетрезвая местная жительница, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Жительница Слуцка оставила своего шпица у магазина, а когда вернулась — собаки уже не было. Она обратилась в милицию. Так выяснилось, что собаку украли.

Кражу совершила нетрезвая 44-летняя неработающая жительница Слуцка.

«По ее словам, она похитила домашнее животное, чтобы ее собаке было не так скучно дома», — рассказали в милиции.

Собака возвращена владелице.

